Ljubljančane zgolj tekma loči do naslova: tudi v Asiagu slavili po podaljšku

Za ljubljansko ekipo so zadeli Tadej Čimžar (37.), Aleksandar Magovac(60.) in Luka Ulamec (67.).Prvo finalno tekmo so v Ljubljani prav tako s 3:2 po podaljšku dobili slovenski hokejisti. Po tokratni tekmi v Asiagu bo tretja v soboto spet v Ljubljani. Če finale takrat še ne bo odločen, pa bosta dvoboja nato še 26. aprila v Asiagu in 28. aprila v Ljubljani.

Že prvi dvoboj je napovedal tesen boj v finalu, podobno pa je bilo tudi v četrtek. Začetek je bil sicer boljši za goste, ki so imeli v prvih desetih minutah premoč. Toda spet je bil eden ključnih mož na ledu domači vratar Gianluca Vallini, ki je nekajkrat dobro posredoval, najlepše priložnosti sta sicer imela Marc-Olivier Vallerand in Nik Simšič.

V prvi tretjini so imeli domači tri prednosti igralca več, izkoristili pa so že prvo, ko je v 14. minuti v polno zadel Steven McParland. Pri drugih dveh pa je bila obramba gostov z vratarjem Paavom Hölsäjem zbrana.

V nadaljevanju so domači pritisnili in bili sami nevarnejši in odločnejši, a v drugi tretjini so imeli tudi izključitve. Prvega "power-playa" gostje še niso izkoristili, ko pa so imeli drugič na tekmi na ledu igralca več, so zadeli. Le sekundo pred koncem kazni za Asiago je po strelu od daleč pred vrati Čimžar podstavil palico in poslal plošček v mrežo.

Moštvi sta bili na tej tekmi precej več na kazenskih klopeh kot na prvi, a je večina kazni ostala neizkoriščena. Tudi v zadnji tretjini, kjer sta ekipi izmenično pritiskali, za goste pa bi lahko več iztržil kapetanŽiga Pance, ko je v 50. minuti pobegnil v protinapad, a je vratar strel ubranil.

Ko je že kazalo, da bosta ekipi igrali podaljšek, so domači 63 sekund pred koncem rednega dela povedli po nekoliko nenavadni akciji; plošček se je od ograde za golom odbil pred vrata, kjer so ga domači spretno pospravili v gol. A so gostje ostali hladni, potegnili vratarja iz gola in še zadnjič pritisnili. Izplačalo se je 27 sekund pred koncem, ko je po silovitem strelu z modre linije Magovac poskrbel za 2:2, tako da so tokrat Ljubljančani izsilili dodaten del igre.

Ta se je razpletel odlično za slovensko ekipo in skorajda po enakem scenariju kot prvi obračun v Tivoliju: odločitev je padla v 67. minuti, ko je Ulamec po desni strani prodrl pred vrata, po njegovem strelu pa se je vratarju plošček izmuznil med nogama v mrežo.