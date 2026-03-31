Ljubljančani in Celjani že v polfinalu rokometnega pokala

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V legendarni dvorani pod Rožnikom se sredi aprila obeta prvovrstni rokometni dogodek. Na njem bodo nastopile ekipe iz Celja, Ljubljane, Trebnjega in Slovenj Gradca, ki tudi v ligi, slovenskem rokometnem državnem prvenstvu, zasedajo mesta, ki prinašajo napredovanje med najboljšo četverico. Na rokometnem dogodku je polfinalne pare izžrebala nekdanja slovenska reprezentantka Tamara Mavsar, ki bo po koncu sezone končala svojo aktivno igralsko kariero. Na zaključnem turnirju bo nagradni sklad znašal 25.000 evrov, polovica tega zneska pa bo pripadla zmagovalni ekipi.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanska ekipa je imela kot prirediteljica tekmovanja možnost izbire termina polfinalne tekme, po pričakovanju pa se je odločila za prvi termin. Z zasedbo iz knežjega mesta se bo prvi dan tekmovanja v polfinalu pomerila ob 17.30, obračun med Trimom iz Trebnjega in Slovenj Gradcem pa se bo začel ob 20.30. "Pred žrebom je bil prisoten adrenalin, želenega polfinalnega tekmeca pa nisem imel. V polfinale so se uvrstile štiri najboljše ekipe iz ligaškega dela tekmovanja in so tudi trenutno najbolje pripravljene. Igra kroglic nam je namenila Celjane. Pred nami je izjemno zahtevna, trda in nervozna tekma, na kateri bodo odločale malenkosti. V tovrstnih tekmah so možnosti za zmago v odstotkih vselej polovične," je po žrebu za uradno spletno stran RZS dejal trener ljubljanske ekipe Uroš Zorman.

Slovan bo zaključni turnir gostil drugič zapored. Po lanskoletnem dogodku na Kodeljevem se bo dogajanje tokrat preselilo pod Šišenski hrib. "Želim si, da bi bil ta turnir pravi praznik rokometa. Vsem ekipam želim veliko sreče – naj zmaga najboljša. Pred nami je zanimiv konec tedna in zahtevna tekma," je še pristavil Zorman, ki bo z zasedbo branil prvi slovenski pokalni naslov v zgodovini kluba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"V turnirskem delu tekmovanja štejejo le zmage, že polfinalna tekma ima tako status finalne. Že pred žrebom je bilo jasno, da so se na sklepni turnir uvrstile štiri najboljše ekipe, tako da nismo imeli posebnih želja. Zavedamo se svoje kakovosti, a tudi ljubljanske ekipe, ki je v tej sezoni še nismo premagali. To bo za nas vsekakor dodaten motiv, hkrati pa se zavedamo položaja, ki ga ima v zadnjih dveh sezonah Slovan na domači sceni. Rivalstvo med tema dvema ekipama je bilo vedno veliko, v zadnjih dveh sezonah pa se je ponovno obudilo," je dejal Klemen Luzar, trener celjske ekipe, ki je trenutno v odlični pripravljenosti. To je potrdila minulo soboto, ko je v četrtfinalu Evropskega pokala romunske tekmece v domačem Zlatorogu odpravila kar z devetimi goli razlike in tako napravila velik korak proti uvrstitvi med najboljše četverico.

Klemen Luzar FOTO: David Valant

"Spoštujem vse ekipe na zaključnem turnirju, vse so izjemno kakovostne. V pokalnem tekmovanju je vse mogoče, na vsaki tekmi moraš pokazati največ, česar si sposoben. Ne strinjam se, da smo dobili najlažjega polfinalnega tekmeca, proti koroški ekipi bomo morali pokazati svojo najboljšo predstavo, če se želimo uvrstiti v veliki finale," je po žrebu dejal Velenjčan na klopi trebanjske zasedbe Branko Tamše.

"Verjetno smo mi bili vroča žogica žreba, ki si jo je želel vsak tekmec. Kogarkoli bi dobili nasproti, bi bil v našem paru favorit. A pokalno tekmovanje je zato, da se dogajajo presenečenja in upam, da ga mi znova pripravimo," je po žrebu dejal Žiga Lesjak. Trener koroškega prvoligaša iz Slovenj Gradca se spomnil na sezono 2023/2024, ko je njegova ekipa v Trebnjem presenetila Krko ter se zavihtela v finale. "Za nas ugodnega žreba ni bilo, smo se pa vsaj izognili Slovanu, ki nam v tej sezoni nikakor ne leži. Na nobeni medsebojni tekmi mu nismo bili konkurenčni, tekme proti Celjanom in Trebanjcem so bile veliko bolj zanimive in negotove. Upam in verjamem, da bo tako tudi na polfinalni tekmi," je še dodal.

Branko Tamše FOTO: Trimo Trebnje