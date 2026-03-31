Ljubljančani in Celjani že v polfinalu rokometnega pokala

Ljubljana, 31. 03. 2026 15.08 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovan - Celje

V Ljubljani je bil opravljen žreb moških polfinalnih rokometnih parov za nastop na zaključnem turnirju Pokala Slovenije za moške, ki sredi aprila potekal v Hali Tivoli. Polfinalna para sta Trimo Trebnje - Slovenj Gradec in LL Grosist Slovan - Celje Pivovarna Laško.

V legendarni dvorani pod Rožnikom se sredi aprila obeta prvovrstni rokometni dogodek. Na njem bodo nastopile ekipe iz Celja, Ljubljane, Trebnjega in Slovenj Gradca, ki tudi v ligi, slovenskem rokometnem državnem prvenstvu, zasedajo mesta, ki prinašajo napredovanje med najboljšo četverico. Na rokometnem dogodku je polfinalne pare izžrebala nekdanja slovenska reprezentantka Tamara Mavsar, ki bo po koncu sezone končala svojo aktivno igralsko kariero. Na zaključnem turnirju bo nagradni sklad znašal 25.000 evrov, polovica tega zneska pa bo pripadla zmagovalni ekipi.

Uroš Zorman
Ljubljanska ekipa je imela kot prirediteljica tekmovanja možnost izbire termina polfinalne tekme, po pričakovanju pa se je odločila za prvi termin. Z zasedbo iz knežjega mesta se bo prvi dan tekmovanja v polfinalu pomerila ob 17.30, obračun med Trimom iz Trebnjega in Slovenj Gradcem pa se bo začel ob 20.30. "Pred žrebom je bil prisoten adrenalin, želenega polfinalnega tekmeca pa nisem imel. V polfinale so se uvrstile štiri najboljše ekipe iz ligaškega dela tekmovanja in so tudi trenutno najbolje pripravljene. Igra kroglic nam je namenila Celjane. Pred nami je izjemno zahtevna, trda in nervozna tekma, na kateri bodo odločale malenkosti. V tovrstnih tekmah so možnosti za zmago v odstotkih vselej polovične," je po žrebu za uradno spletno stran RZS dejal trener ljubljanske ekipe Uroš Zorman

Preberi še Preminil nepozabni Edi Kokšarov

Slovan bo zaključni turnir gostil drugič zapored. Po lanskoletnem dogodku na Kodeljevem se bo dogajanje tokrat preselilo pod Šišenski hrib. "Želim si, da bi bil ta turnir pravi praznik rokometa. Vsem ekipam želim veliko sreče – naj zmaga najboljša. Pred nami je zanimiv konec tedna in zahtevna tekma," je še pristavil Zorman, ki bo z zasedbo branil prvi slovenski pokalni naslov v zgodovini kluba.

"V turnirskem delu tekmovanja štejejo le zmage, že polfinalna tekma ima tako status finalne. Že pred žrebom je bilo jasno, da so se na sklepni turnir uvrstile štiri najboljše ekipe, tako da nismo imeli posebnih želja. Zavedamo se svoje kakovosti, a tudi ljubljanske ekipe, ki je v tej sezoni še nismo premagali. To bo za nas vsekakor dodaten motiv, hkrati pa se zavedamo položaja, ki ga ima v zadnjih dveh sezonah Slovan na domači sceni. Rivalstvo med tema dvema ekipama je bilo vedno veliko, v zadnjih dveh sezonah pa se je ponovno obudilo," je dejal Klemen Luzar, trener celjske ekipe, ki je trenutno v odlični pripravljenosti. To je potrdila minulo soboto, ko je v četrtfinalu Evropskega pokala romunske tekmece v domačem Zlatorogu odpravila kar z devetimi goli razlike in tako napravila velik korak proti uvrstitvi med najboljše četverico.

Klemen Luzar
"Spoštujem vse ekipe na zaključnem turnirju, vse so izjemno kakovostne. V pokalnem tekmovanju je vse mogoče, na vsaki tekmi moraš pokazati največ, česar si sposoben. Ne strinjam se, da smo dobili najlažjega polfinalnega tekmeca, proti koroški ekipi bomo morali pokazati svojo najboljšo predstavo, če se želimo uvrstiti v veliki finale," je po žrebu dejal Velenjčan na klopi trebanjske zasedbe Branko Tamše.

Preberi še Rokometni spektakel v Trebnjem: obračun prvega in drugega, Tamše proti Zormanu

"Verjetno smo mi bili vroča žogica žreba, ki si jo je želel vsak tekmec. Kogarkoli bi dobili nasproti, bi bil v našem paru favorit. A pokalno tekmovanje je zato, da se dogajajo presenečenja in upam, da ga mi znova pripravimo," je po žrebu dejal Žiga Lesjak. Trener koroškega prvoligaša iz Slovenj Gradca se spomnil na sezono 2023/2024, ko je njegova ekipa v Trebnjem presenetila Krko ter se zavihtela v finale. 

"Za nas ugodnega žreba ni bilo, smo se pa vsaj izognili Slovanu, ki nam v tej sezoni nikakor ne leži. Na nobeni medsebojni tekmi mu nismo bili konkurenčni, tekme proti Celjanom in Trebanjcem so bile veliko bolj zanimive in negotove. Upam in verjamem, da bo tako tudi na polfinalni tekmi," je še dodal.

Branko Tamše
Na dosedanjih tekmovanjih za pokal Slovenije je bila najbolj uspešna ekipa iz Celja, ki je zmagala 22-krat. Po tri zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.

bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
zadovoljna
Portal
To lepotico ljubi Domen Prevc
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
To so simptomi raka prebavil, ki jih velikokrat spregledamo
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Živa Repovž Zelenšek: mlada arhitektka, ki soustvarja podobo domačega mesta
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
