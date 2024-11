Ljubljančani proti Voralerbergu nazaj na zmagovita pota

Zmaji so prišli do izjemno pomembne zmage.

Ljubljanski hokejisti so v zadnjih štirih tekmah lige ostali brez polnega izkupička, zadnja dva obračuna proti Grazu in Fehervarju so celo izgubili, oba na domačem igrišču. Za ohranitev stika z vrhom in ohranjanja samozavesti so tokrat potrebovali zmago, še posebej, ker je bil tekmec po meri, nasproti so jim stali hokejisti Voralberga, ki je trenutno zadnjeuvrščena ekipa lige. Ekipi sta se letos že pomerili v Avstriji, Olimpija je tekmo zmagala s 4:2.

A prva tretjina ni kazala, da bila Olimpija, tokrat zaradi novembrske akcije osveščanja boja proti raku v modrih dresih, posebej boljša ekipa. Avstrijci so bili najmanj enakovredni, vratar Lukaš Horak je moral nekajkrat posredovati, gosti pa tudi niso izkoristili svoje priložnosti, ko so imeli številčno premoč na ledu.

Najlepšo priložnost so imeli, ko so imeli igralca manj, to je bila posledica nevarnega naleta ob ogradi, za katerega si je Marlon Tschafen prislužil kazen igre, njegova ekipa pa je morala pet minut igrati le s štirimi igralci.

Ker Voralberg na začetku kazni ob igralcu manj ni izkoristil podarjene velike priložnosti, je sledila kazen. Ljubljančani so v 19. minuti izkoristili "power play" in povedli. Podajalec je bil Žiga Pance, Wyatt Ege pa je plošček med nogami avstrijskega vratarja poslal v mrežo.

Olimpija je imela še dve minuti igralca več tudi na začetku druge tretjine, edino pravo priložnost v tem delu je imel Maris Bičevskis, takoj ko so bili gosti popolni, pa so tudi prišli do izenačenja, strelec gola je bil David Keefer.

A na ljubljanski odgovor ni bilo treba dolgo čakati. Arvin Atwal je po samostojnem prodoru z nekaj sreče dosegel svoj prvi gol v Olimpijinem dresu, le dobre dve minute pozneje pozneje pa se je med strelce vpisal še tretji ljubljanski branilec. Bine Mašič je nepričakovano stal neoviran pred tekmečevi vrati, Marcel Makovec je to videl mu podal, Jeseničan v ljubljanski vrsti pa je spretno premagal vratarja.

Začetek zadnje tretjine je kazal na to, da je gostom zmanjkalo moči, kar pa slovenski prvaki niso izkoristili. Ko so Avstrijci na tekmi zadeli okvir vrat in v 57. minuti še dosegli drugi zadetek, je bilo nekaj strahu, da bi dobili dodaten zalet in da bi lahko prišlo do preobrata. Z vrat so potegnili vratarja, toda priložnosti si niso priigrali, na drugi strani pa je Mahkovec zadel prazna vrata. Olimpija je tako kljub povprečni predstavi izpolnila cilj in prekinila niz dveh zaporednih porazov.

Ljubljančane naslednja tekma čaka že v soboto, gostili bodo Innsbruck.