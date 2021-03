Ljubljančani s tesno zmago do trdnega vodstva v četrtfinalu

Ljubljanski hokejisti so si kot prvi po rednem delu regionalnega tekmovanja sami izbrali tekmeca za četrtfinale. Na prvi tekmi v Tivoliju se je Vipiteno izkazal za trdo ekipo, ki je ne smejo podcenjevati, kljub temu pa so na koncu prišli do prepričljive zmage s 7:3.

Tokrat je bila naloga podobno težka, v gosteh pa so se namučili z borbenim tekmecem, ki je imel zelo razpoloženega vratarja.

Uvod je pripadel gostom, za Ljubljančane pa je zadel Marc-Olivier Vallerand, ob koncu tretjine je nato vodstvo povišal še Anže Ropret. Toda gostom prednosti 2:0 ni uspelo zadržati do odmora, saj so domači zadeli že 14 sekund pozneje in spet obudili upe.

Ko so nato gostje še v drugi tretjini zadeli po podobnem receptu kot v prvi, Žiga Pance je bil uspešen 23 sekund pred iztekom, se je zdelo, da bodo Ljubljančani našli ritem. A se domači niso predali. V le dveh minutah zadnjega dela so izid izenačili in poskrbeli za razburljivo končnico.

Za srečen konec druge tekme pa je nato z drugim golom na tekmi poskrbel Vallerand v 56. minuti, še tretjič pa se domačim ni uspelo vrniti, čeprav je ob koncu tudi eden junakov domače ekipe, vratar Jakob Rabanser (48 obramb) predčasno zapustil vrata, je ostalo pri tesni zmagi Olimpije.