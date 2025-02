Krimovkam zagodla poškodba Tamare Horaček, a kljub temu znova vodijo

Tekma se ni začela po željah Ljubljančank. Mrežo je sicer prva na tekmi zatresla Ana Gros in s tem poskrbela za prvo vodstvo Kimovk, a je bila nato izključena za dve minuti. Gostje so odlično izkoristile čas z igralko več in povedle za dva zadetka, voda na njihov mlin pa je bila tudi poškodba kolena za Tamaro Horaček .

Ljubljanska zasedba si je z remijem pri Nyköbingu pred tednom dni že zagotovila dodatne kvalifikacije za nastop v četrtfinalu, današnja tekma bo odločala o četrtem mestu v skupini A. Krimovke si ob zmagi to lahko zagotovijo tudi z remijem, saj so na prvi tekmi med ekipama zmagale.

Krimovke ob tem proti starim znankam, s katerimi so v preteklih mesecih opravile tudi skupne treninge, iščejo še nekaj dodatne samozavesti po precej nestanovitni sezoni v elitnem klubskem tekmovanju. Tega so začele s štirimi zaporednimi zmagami, nato pa izgubile na naslednjih sedmih tekmah po vrsti.

Španski strateg Krimovk Ambrosio Martin si želi, da bi ekipa okrepila samozavest pred končnico. "Iz tedna v teden kažemo boljše predstave, pa vendar vsakič najdemo nekaj, kar moramo še izboljšati. To je naš največji izziv," je dejal Martin na tedenskem druženju z novinarji. "Mi moramo biti osredotočeni nase. Res zahtevno je, ko si blizu zmage, na koncu pa rezultat razočara," pa je povedala Ana Abina, ki je po izpuščeni tekmi minuli vikend na Danskem zaradi zdravstvenih težav že nared, da z ekipo v soboto naredi vse za končno veselje Krimove družine.

Najboljši dve ekipi iz obeh skupin (A in B) lige prvakinj se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatne tekme za uvrstitev med najboljših osem. Z osvojenim četrtim mestom v skupini bi si Krimovke zagotovile povratno tekmo dodatnih kvalifikacij na domačem igrišču. Možne tekmice Ljubljančank v play-offu so igralke Bresta in Ludwigsburga.