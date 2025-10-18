Ljubljanske ulice bodo danes in jutri zasedli tekači

Letos je za oba dneva prijavljenih rekordnih 29.555 tekačev iz 84 držav. Rekordno število prijav je na maratonski razdalji, kot tudi med tujimi tekači. Organizatorji si ob rekordnem obisku obetajo tudi tekaške rekorde.

Za današnje otroške in šolske teke je prijavljenih 10.176 tekačev, za nedeljski glavni del pa 19.379. Od tega jih bo na najdaljši razdalji nastopilo rekordnih 3573, za polmaraton 8613, na 10 km pa jih bo teklo 7931.

Današnji šolski teki bodo šteli tudi za DP v uličnih tekih, kot ambasadorka pa jih bo pospremila mlada slovenska atletinja Živa Remic. S teki otrok želijo organizatorji spodbujati zdrav življenjski slog in kulturo gibanja od malih nog.

Glavni del maratona bo na sporedu v nedeljo. Ob 8. uri bodo najprej startali tekači na Garminov tek na 10 km, ob 9. uri pa skupaj še udeleženci polmaratona Generali Zame na 21 in Heinekena 0.0 maratona na 42 km.