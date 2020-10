Ljubljanskega maratona letos ne bo

"Žal je drugi val in vse večje naraščanje okuženih z virusom sovpadlo z našim standardnim terminom Ljubljanskega maratona in nam onemogočilo varno izvedbo prireditve," je zapisalGojko Zalokar. Še 11. septembra letos je kazalo, da maraton bo, a so se razmere v tem času toliko spremenile, da prireditve ne morejo izpeljati.

Ljubljanski maraton so več kot en mesec načrtovali za nedeljo, 25. oktobra, ko naj bi tekači svoje tekaške sposobnosti preizkusili na ulicah slovenske prestolnice. Načrtovali so sicer izvedbo v okrnjeni obliki, manj množično, nastopilo bi zgolj 500 udeležencev, in sicer na 10, 21 in 42 km, za takšno prireditev so takrat dobili zeleno luč Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).