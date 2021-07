Ljubljanski hokejisti začeli ledne priprave za sezono v ligi ICEHL

Hokejisti SŽ Olimpije so danes začeli trenirati na ledu. V postavi še ni francoske okrepitve Guillauma Leclerca, ki se z reprezentanco pripravlja na kvalifikacijski turnir za zimske olimpijske igre v Pekingu 2022. Ekipi se bo pridružil 1. avgusta, so sporočili iz kluba.

"Prvi dan je za nami. Pričeli smo s treningi. Najprej so bila na vrsti testiranja, ki so pokazala absolutno izboljšanje fizične pripravljenosti. Nato smo šli na led, kjer sem tudi zelo zadovoljen. Že prvi dan smo pokazali, kaj želimo doseči. Fantje so dobili nekoliko občutka. Ta začetek, borba, drsanje, vse to je bilo tukaj in s tem sem zelo zadovoljen. Ekipa je spet skupaj, ni poškodb, ponovno treniramo in se veselimo izzivov, ki so pred nami," je prvi dan povzel trener Mitja Šivic.