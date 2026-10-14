Ljubljanski maraton ob obletnici podira rekorde

Barbara Železnik, direktorica Timing Ljubljana in vodja ljubljanskega maratona, je številke razdelala podrobneje in potrdila, da bo na tekih na 10, 21 in 42 km nastopilo več kot 22.500 tekačev, več kot 8700 prijav iz 253 slovenskih šol je za šolske teke, za otroški tek pa so morali iz organizacijskih razlogov prijave pri številki 2000 omejiti. Skupaj se obeta udeležba tekmovalcev iz 84 držav, kar 35 odstotkov jih prihaja iz tujine, po več kot 100 tekačev pa prihaja iz 14 držav.
Na prestižni maratonski razdalji bo v ženski konkurenci nastopilo 1185 tekačic, v moški 3725. Veterani pa se bodo merili tudi za državne naslove. V teku na 21 km, ki šteje tudi za DP, je prijav več kot 10.000, na 10 km več kot 7100. Letos najstarejši udeleženec prihaja iz Francije, ki bo pri 93 letih tekel na 10 km, na maratonski razdalji je prijavljen 83-letnik iz Slovenije.
Najmočnejše tekače prireditelji pričakujejo iz Kenije, Etiopije, Bahrajna in Eritreje, podrobno pa jih bodo predstavili v petek ob uradni razdelitvi startnih številk. Že danes pa so organizatorji potrdili, da bosta nastopila tudi oba lanska zmagovalca, Etiopijca Tigist Gezahagn Menigstu in Haftamu Abadi Gebresilase, ki sta letos že dosegla osebne rekorde in bosta med favoriti tudi letos. Želja organizatorjev je zato tudi rekord proge v ženski konkurenci, ki ga z 2:20:17 drži Etiopijka Joyce Tele Chepkemoi (2024).
V moški konkurenci bo izid 2:04:18 Etiopijca Sisaya Kasaye Lemme iz leta 2018 večji izziv. Z osebnim rekordom 2:04:45 je temu med prijavljenimi najbližje Kenijec Hillary Kipkoech. Med Slovenci bo tekmo za zadnji maraton v karieri izkoristil Primož Kobe, ki je tudi slovenski rekorder na progi v Ljubljani z 2:17:03, na najdaljši razdalji pa bo debitiral rekorder na pol krajši razdalji Jan Kokalj.
Med boljšimi Slovenci se bo na 21 km predstavil Jakob Medved, na 10 km pa Klara Lukan, Vid Botolin in Žan Rudolf. Maruša Mišmaš Zrimšek in Liza Šajn sta morali nastop zaradi poškodbe odpovedati. "Maraton je ponos Ljubljane in prijave iz več kot 80 držav potrjujejo, kako pomemben je. Ljubljana je prestolnica športa in zna organizirati velike dogodke," pa je današnjo predstavitev pokomentiral mestni podžupan Samo Logar ter poudaril, da je za mesto in družbo pomembno izredno veliko število prijavljenih mladih.
Tudi letos prireditelji prirejajo Sejem Tečem, ki bo na Gospodarskem razstavišču, dodatno pa bo obogaten z razstavo o 30-letni zgodovini tega tekmovanja. Prireditelji so na kratko opozorili tudi na prometno ureditev. Tekači bodo imeli na dan tekmovanj brezplačen mestni prevoz, tisti iz oddaljenejših krajev pa si še danes lahko uredijo tudi brezplačne vozovnice z železnico.
Ljubljančane pa prireditelji opozarjajo, naj bodo pozorni na prometne zapore, kjer bodo sicer urejeni prehodi, a bo imela prednost varnost tekačev. Vse tiste, ki imajo na dan tekmovanj nujne poti, zato naprošajo, naj že dan pred tekmo vozila prestavijo na "varno stran", da jih bodo potem lahko uporabili po lastnih željah.
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