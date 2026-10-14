Ljubljanski maraton ob obletnici podira rekorde

Barbara Železnik, direktorica Timing Ljubljana in vodja ljubljanskega maratona, je številke razdelala podrobneje in potrdila, da bo na tekih na 10, 21 in 42 km nastopilo več kot 22.500 tekačev, več kot 8700 prijav iz 253 slovenskih šol je za šolske teke, za otroški tek pa so morali iz organizacijskih razlogov prijave pri številki 2000 omejiti. Skupaj se obeta udeležba tekmovalcev iz 84 držav, kar 35 odstotkov jih prihaja iz tujine, po več kot 100 tekačev pa prihaja iz 14 držav.

Na prestižni maratonski razdalji bo v ženski konkurenci nastopilo 1185 tekačic, v moški 3725. Veterani pa se bodo merili tudi za državne naslove. V teku na 21 km, ki šteje tudi za DP, je prijav več kot 10.000, na 10 km več kot 7100. Letos najstarejši udeleženec prihaja iz Francije, ki bo pri 93 letih tekel na 10 km, na maratonski razdalji je prijavljen 83-letnik iz Slovenije.

Najmočnejše tekače prireditelji pričakujejo iz Kenije, Etiopije, Bahrajna in Eritreje, podrobno pa jih bodo predstavili v petek ob uradni razdelitvi startnih številk. Že danes pa so organizatorji potrdili, da bosta nastopila tudi oba lanska zmagovalca, Etiopijca Tigist Gezahagn Menigstu in Haftamu Abadi Gebresilase, ki sta letos že dosegla osebne rekorde in bosta med favoriti tudi letos. Želja organizatorjev je zato tudi rekord proge v ženski konkurenci, ki ga z 2:20:17 drži Etiopijka Joyce Tele Chepkemoi (2024).