Ljubljanski maraton tudi simbol vztrajnosti: na zadnjega tekača čakali šest ur

Ljubljana, 19. 10. 2025 18.01 | Posodobljeno pred eno minuto

Malo po 15. uri, več kot šest ur po skupinskem startu, je ciljno črto prečkal še zadnji tekač na 42-kilometrske razdalji Ljubljanskega maratona. Kako pomembna je vztrajnost, se zavedajo tudi organizatorji, ki so zato zadnjemu tekaču v cilju pripravili poseben sprejem, zadnje metre preizkušnje so mu skušali olajšati številni sedanji in nekdanji vrhunski športniki.

Ljubljanski maraton ni le tekmovanje, temveč športni dogodek, ki odraža pomen truda, srčnosti, nepopustljivosti. Da bi organizatorji izpostavili, da v športu ne šteje le zmaga, ampak predvsem trud, motiviranost, predanost in vztrajnost, so za zadnjega tekača, ki je simbol omenjenih vrlin, pripravili prav poseben sprejem.

Zadnji maratonec v cilju
Zadnji maratonec v cilju FOTO: POP TV
Zadnji udeleženec Ljubljanskega maratona je v cilj pritekel dobrih šest ur po uradnem startu preizkušnje na 42 kilometrov. Da bi bili njegovi zadnji metri še lažji in bolj doživeti, so ga v izteku trase so ga pričakali in glasno spodbujali številni sedanjimi in nekdanjimi vrhunski športniki.

Prihod zadnjega maratonca v cilj
Prihod zadnjega maratonca v cilj FOTO: POP TV
Zadnjega tekača so v cilj pospremili nekdanji smučarski skakalec Jernej Damjan, nekdanji hokejist Dejan Kontrec, smučarska skakalka Taja Bodlaj, biatlonci Matic Repnik, Živa Klemenčič, Kaja Marič in Matic Bradeško, nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik, tekači na smučeh Tine Šporn, Ažbe Tičar, Ula Kuhar, Zala Zupan, Mija Kastelec, namiznoteniški igralki Katarina Stražar in Lara Opeka, reprezentanke v odbojki sede Tija Vrhovnik, Jana Ferlan, Senta Jeler ter rokometaša Uroš Miličević in Lun Ključanin.

Anion6anion
19. 10. 2025 18.18
Bizarno.
