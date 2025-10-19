Ljubljanski maraton tudi simbol vztrajnosti: na zadnjega tekača čakali šest ur

Ljubljanski maraton ni le tekmovanje, temveč športni dogodek, ki odraža pomen truda, srčnosti, nepopustljivosti. Da bi organizatorji izpostavili, da v športu ne šteje le zmaga, ampak predvsem trud, motiviranost, predanost in vztrajnost, so za zadnjega tekača, ki je simbol omenjenih vrlin, pripravili prav poseben sprejem.
Zadnji udeleženec Ljubljanskega maratona je v cilj pritekel dobrih šest ur po uradnem startu preizkušnje na 42 kilometrov. Da bi bili njegovi zadnji metri še lažji in bolj doživeti, so ga v izteku trase so ga pričakali in glasno spodbujali številni sedanjimi in nekdanjimi vrhunski športniki.
Zadnjega tekača so v cilj pospremili nekdanji smučarski skakalec Jernej Damjan, nekdanji hokejist Dejan Kontrec, smučarska skakalka Taja Bodlaj, biatlonci Matic Repnik, Živa Klemenčič, Kaja Marič in Matic Bradeško, nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik, tekači na smučeh Tine Šporn, Ažbe Tičar, Ula Kuhar, Zala Zupan, Mija Kastelec, namiznoteniški igralki Katarina Stražar in Lara Opeka, reprezentanke v odbojki sede Tija Vrhovnik, Jana Ferlan, Senta Jeler ter rokometaša Uroš Miličević in Lun Ključanin.
- FOTO: Luka Kotnik
