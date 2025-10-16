Ljubljanski maraton v znamenju rekordnih številk in v lovu na tekaške rekorde

Konec tedna se bo v slovenski prestolnici odvil tekaški praznik, saj bo ulice glavnega mesta zasedel 29. NLB Ljubljanski maraton. Letos je za oba dneva prijavljenih rekordnih 29.555 tekačev iz 84 držav. Rekordno število prijav je na maratonski razdalji, kot tudi med tujimi tekači. Organizatorji si ob obisku obetajo tudi tekaške rekorde.

Prav posebnih novosti pri izvedbi maratona letos ni. Te namreč hranijo za prihodnje leto, ko bo maraton praznoval 30. obletnico, je na torkovi novinarski konferenci pred maratonom pojasnila direktorica prireditve Barbara Železnik. So pa zato organizatorji znova ponosni na rekordno število udeležencev, ki so se letos približali meji 30.000. Proračun prireditve je podoben kot lani, kar pomeni okrog milijona in pol evrov.

Oba dneva rekordno število prijav

Za nedeljski glavni del je prijavljenih 19.379 tekačev, za sobotne otroške in šolske teke pa 10.176. Za maraton jih je prijavljenih rekordnih 3573, za polmaraton 8613, na 10 km pa jih bo teklo 7931. Številke so se v primerjavi z lani precej povišale, za nedeljske teke so organizatorji zabeležili 27 odstotkov več prijav. Dobrih 12.000 je slovenskih, večina na najkrajši razdalji, kjer je več kot 80 odstotkov vseh prijav iz Slovenije. Prijavljenih je rekordno število tujih tekačev, 6771 jih prihaja iz 84 držav. Največ jih bo teklo na maratonu, med najbolj množične države pa spadajo Hrvaška, Srbija, Italija, Avstrija, Združeno kraljestvo, BiH, Nemčija, Francija, Severna Makedonija in Madžarska.

Ob tem se je zmanjšala povprečna starost prijavljenih tekačev, ki na vseh razdaljah znaša 38 let. Tretjina prijavljenih je starih do vključno 30 let. Najmlajši tekač je star 16 let, najstarejša tekačica pa kar 91. Organizatorji vsako leto povabijo tudi domače tekače, lani je za lepo zgodbo s slovenskim rekordom proge na 42 km poskrbel Primož Kobe. Letos bo v ekipi maratona poleg njega še Nina Gubanc, Jakob Medved bo tekel na polmaratonu, Vid Botolin in Klara Lukan pa na 10 km. V sklopu prireditve bo potekalo tudi državno prvenstvo v maratonu.

Organizatorji si obetajo nove tekaške rekorde

Odgovorni za nabor elitnih tekačev Borut Podgornik letos upa na rekorde tudi na progi. Najboljši tekači večinoma prihajajo iz Kenije, Etiopije in Eritreje. Prijavljen je lani drugi in predlani prvi, Kenijec Edmond Kipngetich. Po navedbah trenerjev Podgornik pričakuje rezultate v rangu 2:05 pri moških in 2:20 pri ženskah oziroma rekorda proge. Podgornik je za glavnega favorita pri moških izpostavil mladega zmagovalca dunajskega maratona, Etiopijca Haftamuja Abadija Gebresilaseja, pri ženskah pa je v ospredje postavil Kenijko Brillian Jepkorir Kipkoech, ki prvič teče maraton, a je doslej nizala zelo dobre čase v polmaratonu.

Lani sta zmagi na 42 km romali v Etiopijo in Kenijo. Med moškimi je slavil Getaneh Molla Tamire, v ženski konkurenci pa z rekordom proge Joyce Tele Chepkemoi (2:20:17). Moški rekord je leta 2018 postavil Etiopijec Sisay Kasaye Lemma (2:04:58). Poleg lanskega slovenskega rekorda Kobeta ženski slovenski rekord od leta 1998 drži Helena Javornik (2:32:33). V polmaratonu sta rekorda v lasti Madžara Leventeja Szemereija iz leta 2022 (1:04:08) in Javornikove iz leta 2002 (1:11:45). Kobe ima ob maratonu slovenski rekord tudi v polmaratonu iz leta 2010 (1:04:55). Poleg športnih rekordov se v Ljubljani letos obeta tudi vsaj en Guinnessov, saj ima Anže Zavrl iz skupine Gadi načrt maraton preteči s harmoniko. Eden od pogojev je, da nanjo vso pot tudi igra.

V soboto otroški teki, v nedeljo glavni del

Tekaški program se bo v soboto začel z otroškimi in šolskimi teki. Slednji bodo šteli tudi za DP v uličnih tekih. Sobotne teke bo kot ambasadorka pospremila mlada slovenska atletinja Živa Remic. S teki otrok želijo organizatorji spodbujati zdrav življenjski slog in kulturo gibanja od malih nog. Glavni del maratona bo na sporedu v nedeljo. Ob 8. uri bodo najprej startali tekači na Garminov tek na 10 km, ob 9. uri pa skupaj še udeleženci polmaratona Generali Zame na 21 km in maratona Heineken 0.0 na 42 km. Starti ostajajo na Slovenski cesti pri Figovcu, trase pa so takšne kot doslej in so po Ljubljani že opremljene s tablami z motivacijskimi slogani. Tudi cilji tekov so na istem mestu, Kongresnem trgu, kjer bodo vsi tekači, ki bodo prečkali ciljno črto, prejeli medaljo, ki nosi podobo mestne hiše.

Spremljevalni program maratona

Ob navijačih in tradicionalnih glasbenih točkah ob trasi bodo letos prvič tekačem dajali moč tudi trije veliki glasbeni festivali: Festival Ljubljana, Festival Arsana in Jazz Festival Ljubljana. Glasbene postaje bodo tekačem dajale ritem, jih spremljale z melodijo in skrbele za dodaten tekaški navdih.

Glasno bo tudi drugod ob trasi, saj bo za ritmično, energično in navijaško vzdušje poleg navijačev skrbelo še 17 pihalnih godb in glasbenih skupin. Ob glasbi bodo organizatorji pripravili tudi kulinarični sprint do cilja. Na Trgu republike bo tekače, navijače in vse, ki bi radi obnovili svoje zaloge energije, pričakala ponudba Karima Merdjadija, Miše Koplova ter Tomaša & Luigija.

Sejem Tečem in dobrodelna nota

Med tradicionalne spremljevalne aktivnosti sodi tudi sejem Tečem. Ta je namenjen vsem tekačem in njihovim družinam, športnikom, navijačem ter radovednim mimoidočim. Sejem bo od danes do sobote potekal v zelenem ringu dvorane Stožice. Vstop bo prost.