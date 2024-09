Ljubljanski teniški turnir brez najboljših Slovenk

Glede na trenutne prijave bo prva nosilka turnirja z uradnim naslovom WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana Francozinja Chloe Paquet , ki je trenutno na 97. mestu lestvice WTA. Od Slovenk je po uvrstitvi na lestvici WTA na glavni turnir že uvrščena Veronika Erjavec , 207. igralka na svetovni jakostni lestvici WTA. Med igralkami, ki bodo igrale v Ljubljani, sta tudi Srbkinja Olga Danilović (110. WTA) in Španka Nuria Parrizas Diaz (100.), v Ljubljano pa bo prišla tudi veteranka, nekdaj 19. igralka na svetu, v Uzbekistanu rojena Američanka ukrajinskega rodu Varvara Lepčenko , ki je v kvalifikacijah za letošnje odprto prvenstvo ZDA premagala najboljšo Slovenko Tamaro Zidanšek .

Kaja Juvan in Olga Danilović

Teniška igralka iz Slovenskih Konjic se je odločila, da letos ne bo nastopila na domačem turnirju v Ljubljani, kjer ne bo tudi Kaje Juvan . Bodo pa s povabilom organizatorja priložnost dobile nekatere druge slovenske igralke. "Letos se bo vse dogajalo v Tivoliju. Gre za prelep teniški center, v še lepšem naravnem okolju. Izkoristili bomo vse, kar nam ponuja to športno okolje. Želimo si, da bodo igralke uživale v Ljubljani, da bodo imele na voljo vse, kar potrebujejo. Vsi potrebni objekti so zelo blizu, tako da bo res poskrbljeno za vsako malenkost. Žal ne bosta nastopili naši najboljši, Zidanškova ima drugačen program, Juvanova pa še ne igra. Res mi je žal, da ju navijači ne bodo videli," je sporočila direktorica turnirja Tea Starc.

"Turnir smo pred tremi leti v Portorožu obudili prav zaradi slovenskih igralk in slovenskih ljubiteljev tenisa. Sočasno potekata dva močnejša turnirja v Mehiki in Tuniziji, tako da je konkurenca v boju za igralke res velika. Zato se moramo še toliko bolj potruditi, da privabimo v Ljubljano čim boljše igralke. Morda smo manjši, a z dobrim delom lahko marsikaj nadoknadimo. Veselim se turnirja in verjamem, da bodo igralke v naši lepi Ljubljani res uživale," je poudarila direktorica turnirja. Turnir se je lani v Ljubljano preselil iz Portoroža, kjer sta dve leti zaporedoma potekala turnirja serije WTA 250. Na prvem leta 2021 je zmagala Italijanka Jasmine Paolini, leta 2022 je bila najboljša Čehinja Katerina Siniakova.

Lani je na Trgu republike v Ljubljani pred polnimi tribunami zmagala Španka Marina Bassols Ribera. V finalu je bila boljša od Turkinje Zeynep Sönmez. Izid je bil 6:0 in 7:6. V finalu dvojic sta na lanski ljubljanski premieri turnirja zmago slavili Rusinja Amina Anšba in Američanka Quinn Gleason, ki sta bili v finalu boljši od Kolumbijke Yuliane Lizarazo in Britanke Freye Christie s 6:3, 6:4.