Kodeljevčani po slabem startu brez možnosti proti Špancem

Ljubljanska zasedba je doživela drugi poraz v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Po uvodnem zmagoslavju nad romunsko ekipo Baia Mare je dvakrat v nizu izgubila, najprej na gostovanju v danskem Aarhusu, danes pa še pred domačimi gledalci proti Garnollersu.

Na drugi tekmi skupine C je danski Aarhus v gosteh ugnal romunsko ekipo Baia Mare s 45:27 (17:11). Po treh krogih je tudi v vodstvu z maksimalnimi šestimi točkami, Granollers je zbral tri, LL Grosist Slovan dve, Baia Mare pa ima eno točko. V glavni del tekmovanja se bosta uvrstili obe najboljši ekipi iz te skupine.

Izbranci ljubljanskega trenerja Uroša Zormana so v prvem polčasu prikazali zelo slabo predstavo. Njihova obramba je bila porozna, močno je šepala tudi igra v napadu, tako da so Kataloncem vseskozi gledali v hrbet. Že po desetih minutah igre je njihov zaostanek znašal štiri gole (3:7), najvišjega pa so imeli v 22. minuti, ko je narasel na -8 (8:16).