Slovenski rokometni podprvaki iz Ljubljane so si po četrti zmagi v nizu že zagotovili evropsko pomlad. V kultni dvorani Tivoli so drugič v tej sezoni premagali tekmece iz Hamletove dežele, z maksimalnim izkupičkom osmih točk pa so na vrhu razpredelnice v skupini H. Islandski Valur je na dosedanjih tekmah zbral štiri, Mors-Thy in Tatabanya pa po dve točki. Na drugi današnji tekmi je Tatabanya premagala Valur z 29:28 (14:12).
Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 24. novembra, ko bo gostila Tatabanyo, zadnja tekma v skupinskem delu pa jo čaka 1. decembra v Reykjaviku na Islandiji. Izbranci Uroša Zormana so na najboljši možni način odprli tekmo v dvorani pod Rožnikom. V osmi minuti so povedli s 5:1 in goste prisilili v prvo minuto odmora. Danske taktične spremembe niso presenetile Ljubljančanov, še vedno so prevladovali na igrišču in si v 13. minuti priigrali kar sedem golov prednosti (8:1).
Prepričljivo vodstvo jih je nato povsem uspavalo, Danci so izkoristili ležerno predstavo domačih rokometašev in jim v 26. minuti povsem zadihali za ovratnik (12:13). Zormanovi varovanci so v končnici prve polovice tekme le strnili svoje vrste ter po dveh golih Tarika Mlivića in enega Uroša Knavsa na polčasu imeli štiri gole prednosti (17:13).
Ljubljančani si v drugem polčasu niso privoščili tako izrazitih nihanj v svoji igri, vseskozi so igrali resno in odgovorno. V 36. minuti so povedli z 20:14, šest minut kasneje pa s 24:17. Do konca dvoboja so imeli Skandinavce pod rezultatskim nadzorom, njihova najvišja prednost na tekmi pa je tik pred zadnjim zvokom sirene znašala 12 golov (37:25).
V ljubljanski ekipi je bil najučinkovitejši Mlivić s sedmimi goli. Staš Slatinek Jovičič je za zmago prispeval šest, Tim Cokan pa pet zadetkov. Vratar Nebojša Bojić, ki je branil le v drugem polčasu, je zbral 11 obramb.
Izid, evropska liga, 4. krog:
- skupina H:
LL Grosist Slovan - Mors 37:26 (17:13)
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