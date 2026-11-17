Slovenski rokometni podprvaki iz Ljubljane so si po četrti zmagi v nizu že zagotovili evropsko pomlad. V kultni dvorani Tivoli so drugič v tej sezoni premagali tekmece iz Hamletove dežele, z maksimalnim izkupičkom osmih točk pa so na vrhu razpredelnice v skupini H. Islandski Valur je na dosedanjih tekmah zbral štiri, Mors-Thy in Tatabanya pa po dve točki. Na drugi današnji tekmi je Tatabanya premagala Valur z 29:28 (14:12).

Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 24. novembra, ko bo gostila Tatabanyo, zadnja tekma v skupinskem delu pa jo čaka 1. decembra v Reykjaviku na Islandiji. Izbranci Uroša Zormana so na najboljši možni način odprli tekmo v dvorani pod Rožnikom. V osmi minuti so povedli s 5:1 in goste prisilili v prvo minuto odmora. Danske taktične spremembe niso presenetile Ljubljančanov, še vedno so prevladovali na igrišču in si v 13. minuti priigrali kar sedem golov prednosti (8:1).