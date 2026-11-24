Slovenski podprvaki so vse dvome o napredovanju razrešili na uvodnih štirih dvobojih, potem ko so dvakrat premagali danski Mors-Thy, po enkrat pa islandski Valur in Tatabanyo. V kultni ljubljanski dvorani pod Rožnikom so potrdili prvo mesto v skupini H in še drugič v tej sezoni ugnali trenutno četrtouvrščeno ekipo v madžarskem prvenstvu.
Ljubljanska ekipa bo zadnjo tekmo v skupinskem delu igrala 1. decembra v Reykjaviku proti Valurju. Obe ekipi sta se v začetku dvoboja posvetili le napadalnim akcijam, obrambne naloge pa postavili na stranski tir. V uvodnih desetih minutah je bil izid 7:7, tri minute kasneje pa je gostujoča ekipa povedla za dva gola (7:9). Kodeljevčani so že v 16. minuti nevtralizirali zaostanek in izenačili na 9:9.
Do odhoda na veliki odmor je bila tekma enakovredna, Ljubljančani pa so si po delnem izidu 3:0 - dva gola je dosegel Mirko Latković, enega pa Domen Tajnik - prvič na dvoboju povedli za dva zadetka (13:11), polčas pa zaključili z vodstvom 16:15.
V začetku druge polovice tekme so bili izbranci domačega trenerja Uroša Zormana v vodstvu, a največ za dva gola, v 40. minuti pa sta italijanska sodnika Niccolo Panetta in Stefano Riello pokazala rdeči karton Timu Cokanu zaradi nevarne igre.
Ljubljančani so v prelomnih trenutkih dvoboja odigrali zelo zrelo in odgovorno. V 50. minuti so si po dveh verižnih golih Tajnika prvič na dvoboju priigrali prednost treh golov (26:23), pet minut kasneje pa je po dveh zadetkih Belorusa Kirila Samoile prednost narasla na +5 (28:23). Lepo prednost v golih so zadržali do zadnjega zvoka sirene ter dosegli peto zmago v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini.
V ljubljanski ekipi sta bila najučinkovitejša Tajnik z devetimi in Samoila s petimi goli, vratar Klemen Ferlin pa je zaustavil 14 strelov.
Izid, skupina H:
LL Grosist Slovan - Tatabanya 30:25 (16:15)
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