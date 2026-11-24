Slovenski podprvaki so vse dvome o napredovanju razrešili na uvodnih štirih dvobojih, potem ko so dvakrat premagali danski Mors-Thy, po enkrat pa islandski Valur in Tatabanyo. V kultni ljubljanski dvorani pod Rožnikom so potrdili prvo mesto v skupini H in še drugič v tej sezoni ugnali trenutno četrtouvrščeno ekipo v madžarskem prvenstvu.

Ljubljanska ekipa bo zadnjo tekmo v skupinskem delu igrala 1. decembra v Reykjaviku proti Valurju. Obe ekipi sta se v začetku dvoboja posvetili le napadalnim akcijam, obrambne naloge pa postavili na stranski tir. V uvodnih desetih minutah je bil izid 7:7, tri minute kasneje pa je gostujoča ekipa povedla za dva gola (7:9). Kodeljevčani so že v 16. minuti nevtralizirali zaostanek in izenačili na 9:9.