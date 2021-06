Lochtejeve sanje o Tokiu izpuhtele v Omahi

Nosilec 12 olimpijskih odličij, od tega ima šest zlatih ter po tri srebrnega in bronastega leska z olimpijskih iger v Atenah 2004, Pekinga 2008, Londona 2012 in Ria de Janeira 2016, se je nadejal, da bo s 36 leti postal najstarejši ameriški tekmovalec v zgodovini ameriškega plavanja na olimpijskih igrah, a mu na izbirnem tekmovanju v zvezni državi Nebraska ni uspel veliki met. Najprej mu je spodletelo na 200 metrov prosto, nato še na 200 metrov mešano.

Ryana Lochteja, ki je s časom 1:54,00 minute še vedno svetovni rekorder na 200 metrov mešano, je ob robu bazena v Omahi spodbujal tudi njegov dolgoletni in že upokojeni reprezentančni sotekmovalec Michael Phelps, sicer nosilec kar 23 zlatih, treh srebrnih in dveh bronastih kolajn na olimpijskih igrah med letoma 2004 in 2016. Tolažili so ga tudi oba najboljša v Omahi, Michael Andrew in Chase Kalisz, ter njegova soproga Kayla in otroka – štiriletni sin Caiden in dveletna hči Liv.