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Ločitev mu je sporočila kar po telefonu? Znani tenisač še vedno v šoku

Ljubljana, 22. 10. 2026 15.27 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V.
Gael Monfils in Elina Svitolina

Ugledni francoski športni časnik LEquipe je razkril podrobnosti, kako je nekdanji šesti igralec sveta Gael Monfils izvedel, da se njegova žena, 32-letna ukrajinska teniška igralka Elina Svitolina, želi ločiti od njega. V tistem času se je Francoz pripravljal na zadnje turnirje v svoji poklicni karieri, a se je nato nepričakovano odločil za upokojitev prej, kot je načrtoval.

Po poročanju LEquipa je bil 40-letnik doma v Dubaju z njuno hčerko Skai Monfils, ko ga je žena, ki je bila takrat na turnirju na Kitajskem, po telefonu obvestila o svojih namerah.

Francoski veteran Gael Monfils je novico o ločitvi sprejel zelo težko. V tistem času se je pripravljal na zadnje turnirje v svoji profesionalni karieri, a se je nato nepričakovano odločil za upokojitev prej, kot je načrtoval. Pričakovalo se je namreč, da bo Francoz igral v Lyonu in na pariškem Mastersu, ki naj bi bil njegov poslovilni turnir, a bo njegov zadnji profesionalni nastop tako ostal tisti z odprtega prvenstva ZDA.

Gael Monfils in Elina Ssvitolina sta dolga leta veljala za enega najbolj prisrčnih parov iz sveta vrhunskega športa.
Gael Monfils in Elina Ssvitolina sta dolga leta veljala za enega najbolj prisrčnih parov iz sveta vrhunskega športa.
FOTO: Profimedia

Elina Svitolina je konec njunega petletnega zakona javno potrdila v ponedeljek. Nekdanja tretja igralka sveta je pojasnila, da se je v zadnjih nekaj letih soočala z različnimi osebnimi težavami, vključno z močnimi čustvenimi posledicami vojne v Ukrajini.

"Tisto, kar ni bilo vidno javnosti, so bile neprespane noči, dvomi in občutek, da počasi izgubljam samo sebe. Gael je vse to videl. Nikoli me ni izpustil iz rok. Dolgo sva se skupaj borila z vsem, kar sva imela. A nekateri boji se odvijajo globoko v tebi in nobena ljubezen drugega človeka jih ne more izbojevati namesto tebe," je zapisala Svitolina.

Elina Svitolina naj bi po poročanju slovitega L'Equipa o svoji namerah za ločitev Gaelu Monfilsu sporočila kar po telefonu.
Elina Svitolina naj bi po poročanju slovitega L'Equipa o svoji namerah za ločitev Gaelu Monfilsu sporočila kar po telefonu.
FOTO: Profimedia

Dan kasneje se je znova oglasila na družbenih omrežjih in pojasnila, da vojna v Ukrajini ni edini razlog za njeno odločitev, ter poudarila, da gre za številne osebne stvari, ki jih ne želi deliti z javnostjo. "V določenem trenutku sem preprosto spoznala, da ne želim več živeti življenja, v katerem nisem resnično srečna. In verjemite mi, sprejeti to odločitev še zdaleč ni bila lahka naloga."

Svitolina se je dotaknila tudi nepričakovane upokojitve svojega moža in potrdila, da je njun osebni položaj močno vplival na njegovo odločitev, da zaključi teniško kariero. Par se je poročil julija 2021, oktobra 2022 pa se jima je rodila hčerka Skai. Pred nekaj meseci je Svitolina spregovorila o moževi zadnji sezoni in priznala, kako čustveno je bilo spremljati njegove priprave na športni pokoj.

Gael Monfils ne skriva, da je še vedno v šoku, potem ko je izvedel, da se želi njegova soproga Elina Svitolina ločiti od njega.
Gael Monfils ne skriva, da je še vedno v šoku, potem ko je izvedel, da se želi njegova soproga Elina Svitolina ločiti od njega.
FOTO: Profimedia

"Mislim, da je bilo septembra lani, ko mi je rekel, da razmišlja o tem in da se bo to verjetno zgodilo. Tudi zame je bilo težko, saj sem njegovo kariero spremljala že takrat, ko je na začetku igral tiste izjemne dvoboje, pa tudi preden sva postala par. Biti ob njem in videti, skozi kaj vse gre, je seveda nekaj zelo posebnega. Zame je izjemno čustveno videti, kako se sooča s tem. Jasno je, da mu je včasih težko in ga preplavijo čustva, zato se trudim biti ob njem na vsakem koraku in mu nuditi vso podporo," je takrat dejala Svitolina.

Kmalu bivša zakonca sta na letošnjem odprtem prvenstvu ZDA skupaj nastopila v mešanih dvojicah in se prebila vse do polfinala – le nekaj tednov pred tem, ko je novica o njuni ločitvi prišla v javnost.

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