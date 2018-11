Loeb na plaži v Haagu preizkusil svoj dirkalnik pred odhodom na Dakar

Loeb se je najbolj izkazal leta 2017, ko je tudi zaradi mehanskih težav in nesreč osvojil nehvaležno drugo mesto, 44-letnik pa je pred odhodom v Peru dejal, da je "vedno lačen zmag", čeprav se je na tokratni Dakar pripravljal precej manj zavzeto kot na prejšnje.

"Ko sem lani končal dirko, sem si misli, da se ne bom vrnil. Ker sem vedel, da se bo Peugeot umaknil in vse to," je zbranim medijem v Haagu povedal Loeb."na koncu pa sem videl, da se ostali fantje vračajo tja. Mislil sem si: 'Zakaj pa ne bi našli rešitve?' Zato sem poklical PH Sport in našli smo rešitev z Red Bullom za povratek in lepo se je vrniti, četudi malce drugače, kot zasebni voznik,"je še povedal Loeb.