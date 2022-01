Loeb prevzel vodstvo pred zadnjo preizkušnjo

Po prvih dveh današnjih preizkušnjah je imel Ogier pred rojakom 24,6 sekunde prednosti in je bil na poti k novi skupni zmagi, potem pa mu je v predzadnji preizkušnji spustila pnevmatika in je proti Loebu izgubil 34,1 sekunde. Oseminštiridesetletni Sebastien Loeb je tako zdaj v najboljšem položaju, da pride do 80. zmago na relijih za svetovno prvenstvo, deset let mlajši Ogier medtem lovi 55. zmago.

Osemkratni svetovni prvak Ogier ima v Monte Carlu rekordnih osem zmag, a bi ga devetkratni svetovni prvak Loeb lahko danes ujel. Skupno tretji je trenutno Irec Craig Breen (Ford), za vodilnim dirkačem zaostaja 1:28,3 minute. Četrti je Finec Kallo Rovanperä (Toyota), ki za Ircem zaostaja 54,9 sekunde.