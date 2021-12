Loeb bo prekinil dirkaško upokojitev

"Z zadovoljstvom sem spremljal razvoj nove tehnologije v dirkalniku Puma Rally1. Podobni so dirkalnikom iz sezone 2017, le da imajo še hibridni sistem. Malo bolj zahtevno je vse skupaj, a na testih me je navdušilo, kako so obvladljivi in kakšno moč prinaša hibridni sistem," je za spletno stran tekmovanja dejal Loeb.

Zanj bo to prva izkušnja v SP v reliju po letu 2020, ko je končal sodelovanje z ekipo Hyundai. Na reli Monte Carlo, ki bo potekal med 20. in 23. januarjem, pa bo prišel neposredno iz Savdske Arabije, kjer bo sodeloval na vzdržljivostnem reliju Dakar za ekipo Bahrain Raid Extreme.