Loeb v vodstvu po prvem dnevu v Turčiji

Svetovni prvak EstonecOtt Tänak (Hyundai), zmagovalec prejšnje dirke v Estoniji, je v Turčiji začel s sedmim mestom, zaostaja pa le 4,8 sekunde. "Lepo, nisem pričakoval, da bom po prvem dnevu v vodstvu. Na koncu sem moral kar pritisniti, na srečo sem imel dobre zapiske in sem si to lahko privoščil," je vodstvo po prvi etapi pospremil Sebastien Loeb. V seštevku SP je v vodstvuSebastien Ogier z 79 točkami, drugi je ValižanElfyn Evans (Toyota) s 70, tretji pa Tänak s 66.

Dirkači v Turčiji vozijo skupno peti reli sezone in drugega po vrnitvi na sceno zaradi prisilne koronske prekinitve. Na prvem po šestmesečnem premoru je pred dvema tednoma v Estoniji slavil domačin in branilec naslova Tänak. Prve tri v začetku leta pa so dobili Neuville, Evans in Ogier.

Izidi, 1. etapa:

1. Sebastien Loeb/Daniel Elena (Fra/Mon/Hyundai) 18:50,9

2. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai) + 1,2

3. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Toyota) 1,3

4. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) 2,1

5. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) 2,7

6. Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Fin/M-Sport Ford) 4,2

7. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Hyundai) 4,8

...