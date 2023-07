'Lomila sta loparje, se kregala, znale pa so tudi zapeti pesti'

Na začetku pogovora je Cosmin Georgescu ponosno poudaril, da je bil pred (mnogimi) leti v znameniti teniški akademiji priznanega hrvaškega trenerja Nikole Pilića cimer srbskega zvezdnika Novaka Đokovića.

"Nole (Novak Đoković, op. p.) je bil moj prvi cimer v Pilićevi teniški akademiji. Takrat je bilo veliko mladih igralcev z balkanskega območja in Rusije. Kot zanimivost lahko omenim, da sem svoj prvi kozarček alkohola zaužil skupaj z Novakom. On je bil malo starejši od mene, bolj zrel in me je nekako vzel pod svoje okrilje. Za te resnično lepe trenutke sem mu še danes zelo hvaležen," je uvodoma dejal Romun, ki je v nadaljevanju razkril tudi, da sta si bila Đoković in nekoč 10. igralec sveta – Latvijec Ernests Gulbis – nemalokrat v laseh.