Lommel nov preizkus za Gajserja in Pancarja

Po sanirani poškodbi zloma stegnenice se je na stezo med svetovno motokros elito vrnil na prejšnji dirki v Loketu. V prvi vožnji se je večino časa boril sam s seboj in ne s progo ali tekmeci, saj so ga zagrabili krči v roki, ki so mu onemogočali sproščeno vožnjo po stezi. "Prehitevanja niso nikoli lahka, zato nisem želel pretiravati. Vseeno sem z doseženim rezultatom na prvi Grand Prix dirki po desetih mesecih zadovoljen," je za uradno spletno stran AMZS povedal Gajser, ki je v drugi vožnji peljal že manj zakrčeno in bolj sproščeno ter v določenih obdobjih pokazal, da je velemojster obvladovanja motokros motorja še vedno med najboljšimi na svetu. "Prva dirka je za menoj, vedel sem, da bo težko, zdaj pa prihaja Lommel, ki bo povsem drugačna izkušnja in nič manj lažja. Veselim se dirkanja in upam, da bom naredil nov korak bližje k dobri formi in tekmovalni ravni, s kakršno sem se soočal pred poškodbo," je bil dobre volje in razpoložen aktualni svetovni prvak v elitnem razredu MXGP pred potjo v Belgijo. Na mehki podlagi čaka Gajserja zelo zahteven preizkus pripravljenosti, saj na takšnem terenu nima veliko treningov letos in se bo moral zelo hitro prilagoditi na razmere na stezi, na kateri lani ni tvegal, ampak je vozil preudarno in premišljeno v lovu na naslov svetovnega prvaka.