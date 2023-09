Peter Kauzer v Londonu ostal brez medalje

Nekdanji olimpijski prvak v Londonu še nikoli ni bil na stopničkah. Na olimpijskih igrah leta 2012, na katere je prišel kot velik favorit, je bil po napakah šesti, na svetovnem prvenstvu 2015 se mu je kolajna za las izmuznila, tudi tokrat pa ni šlo vse po željah.

V polfinalu je sicer z nadzorovano vožnjo ne na vso moč brez večjih težav prišel med najboljših deset, v finalu pa je tvegal, bil hiter, a že v zgornjem delu nepravilno prevozil ena izmed vratc. Tega takrat še ni vedel, lahko je le slutil, nezbranost pa ga je do konca stala še enega dotika in sanj o kolajni je bilo konec, na sodniško odločitev mu za to spoznanje niti ni bilo potrebno čakati.