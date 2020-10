Londonski maraton s črno piko: Bekele tik pred zdajci odpovedal nastop

Njegov nastop in pričakovan obračun s še enim od najboljših maratoncev na svetu Kenijcem Eliudom Kipchogejem so številni imeli za enega od vrhuncev letošnje okrnjene maratonske sezone. Zaradi pandemije novega koronavirusa bo londonski maraton na sporedu v nedeljo, tokrat bo potekal pet mesecev kasneje kot običajno in na prilagojeni trasi.

V Londonu je sicer vse nared za ta sicer prilagojen, a vrhunski tekaški dogodek, ki pa mu je zdaj odpoved enega od dveh najbolj prepoznavnih udeležencev vendarle vzela del čara spopada maratoncev na 2,15-kilometrski krožni trasi po parku St. James v osrčju Londona.

Bekele bi v Londonu moral nastopiti prvič po lanskem septembru, ko je v Berlinu slavil z 2:01:41. "Zelo sem razočaran, ker ne bom mogel nastopiti. Bil sem dobro pripravljen, toda v zadnjem času me je začenjala mučiti poškodba leve mečne mišice po dveh hitrih odsekih na treningu," je pojasnil Bekele.

"Vsak dan sem imel terapije in resnično sem verjel, da bom pripravljen, toda danes se je vse skupaj poslabšalo in zdaj vem, da ne bom mogel teči," je še sporočil Etiopijec in izrazil obžalovanje, ker ga ne bo na velikem dogodku:"Ta tekma je bila zame zelo pomembna. Lanski čas v Berlinu mi je vlil samozaupanje, prepričan sem bil, da to lahko ponovim. Vem, da sem tudi razočaral številne navijače, sotekmovalce in prireditelje. Upam, da se bom pozdravil in bom nared do naslednjega londonskega maratona."

Razočaran pa je bil tudi direktor tekmeHugh Brasher, ki si je obetal vrhunski spektakel in dvoboj dveh najboljših maratoncev na svetu, a je poudaril, da ostali tekmovalci bodo nastopili: "Ves svet je čakal na boj med Keneniso Bekelejem in Eliudom Kipchogejem, a v nedeljo ga ne bo. Vem, da je Bekele zelo razočaran, želim mu hitro okrevanje. Ni pa bil maraton načrtovan le kot tekma dveh maratoncev. Na startu imamo štiri od desetih najhitrejših vseh časov in šest, ki so že presegli čas 2:05."

Kipchoge, lastnik uradnega svetovnega rekorda (2:01:39) in prvi človek, ki se je lani na Dunaju v sicer povsem nadzorovanih in prilagojenih razmerah na maratonski razdalji spustil pod magično mejo dveh ur, tako že pred startom ostaja glavni favorit za zmago. A kljub temu, da dvoboja z Bekelejem (njegov najboljši izid je le dve sekundi slabši) ne bo, bo imel močno konkurenco, saj bosta na startu tudi Etiopijec Mosinet Geremew in njegov rojak Mule Wasihun, nastopil pa bo tudi zmagovalec ljubljanskega maratona leta 2018 Sisay Lemma.

V ženski konkurenci je v Londonu prva favoritinja KenijkaBrigid Kosgei, ki je lani v Chicagu dosegla svetovni rekord 2:14:04. Prireditelji so še sporočili, da se je za virtualno izvedbo njihovega maratona prijavilo 45.000 navdušencev iz Velike Britanije in še 109 držav po svetu.