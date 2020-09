Lora Klinc: Primoža nisem videla že od prve polovice avgusta

"Ful sem čakala zadnji teden Toura, zdaj pa smo kar naenkrat tu. Bliža se koncu, še zdaleč pa ni končan, danes bo ena bolj odločilnih etap. Stresno je itak ful," je na začetku dejala Lora Klinc, ki kolesarsko karavano "zasleduje" z avtodomom. Brez dvoma je zelo zahtevno in tudi stresno spremljati napeto dogajanje na Touru skozi oči spremljevalcev, saj gre za veliko čustveno vpetost v dogajanje. Primožu Rogličuzelo dobro kaže kar se tiče razvrstitve na dirki, saj je rumena majica že nekaj etap v njegovi "lasti".

Vseeno pa se Primoževa partnerica Lora in njegov sin Lev, ki je tudi poleg, niso družili že precej dolgo. "Stika ni, to moramo razumeti, jaz sem Primoža nazadnje videla v Tignesu na pripravah, to je bilo v prvi polovici avgusta. Po drugi strani se mi zdi prav, ker se je treba čim bolj izolirati, ker so veliko delali in so dobili priložnost, da lahko to pokažejo na cestah. Predvsem za ta malega je težko, ker ne more k njemu. Tega stika ni, vidim ga na cesti, ko gre mimo, včeraj mi je dal, skoraj vrgel, šopek iz avta, ko je šel mimo," je o trenutnem stanju, kar se tiče druženja, dejala Lora.