Kansas pa je zmago zapravil sam, saj je na tekmi vodil že z 21:3, v podaljšku pa imel prvo žogo. A tekmeci so žogo prestregli, Evan McPherson pa je dosegel odločilne točke za presenečenje in finale 13. februarja. "Letos smo presegli veliko naših pomanjkljivosti," je dejal trener Zac Taylor . "Vedno verjamemo v vse tri naše faze. Vsi so se okrepili. Nismo še končali, nismo še opravili."

Los Angeles je na tekmi zaostajal že s 7:17. Do vodstva so prišli šele 109 sekund pred koncem. "To je bila neverjetna predstava naše ekipe. V slačilnici smo rekli, da te tekme ne bomo izgubili," je po zmagi Los Angelesa dejal "quarterback" domače ekipe Matthew Stafford , ki se je iz Detroita v Kalifornijo preselil pred letošnjo sezono.

"Če izgubiš žreb pred podaljškom proti taki ekipi, greš običajno poražen domov," je po tekmi za CBS povedal "quarterback" Joe Burrow in priznal, da je po zmagi ostal brez besed. Burrow, čigar vzdevek je Brrr, zaradi njegove "hladnosti" in mirnosti v zaključkih srečanj je v samo eni sezoni in še malo prešel iz novinca do quarterbacka, ki bo zaigral na Super Bowlu. Je sedmi QB, ki mu je to uspelo v dveh sezonah, če štejemo samo igre je to najhitrejši dosežek v zgodovini.

Toda ne glede na vse statistične podatke in podrte rekorde bodo živci in samozavest, ki jih je Burrow pokazal skozi nastope, nedvomno sejala strah in občudovanje v srca drugih oboževalcev lige NFL po vsem svetu. Na igrišču je Burrow že izpolnil obljubo, da bo svojo ekipo vrnil na sam vrh tega športa. Toda v okviru Joe Brrr, ima ameriški nogomet osebnost, ki bi lahko, tako kot Brady, zrasla izven dosega samega športa.