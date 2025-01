Los Angeles Rams zanesljivo v konferenčni polfinale lige NFL

OGLAS

Tekma bi morala biti v Los Angelesu, a so jo zaradi hudih požarov in posledično tudi onesnaženega zraka preselili v Arizono. To ni vplivalo na Kalifornijce, ki so brez posebnih težav opravili z gosti s severa ZDA. "To je čvrsta skupina fantov. Ponosen sem nanje. Vedeli smo, za koga igramo danes, za ljudi v Los Angelesu, ki jim je v teh trenutkih težko," je dejal podajalec ekipe Rams Matthew Stafford. On in soigralci so se na tekmo pripravljali na prostorih tekmeca iz lige NFL Arizona Cardinals. Prve točke so proti Minnesoti dosegli po manj kot petih minutah in od takrat vodstva niso več izpustili iz rok.

Rams, ki so osvojili naslov v ligi NFL pred tremi leti, so nadzorovali tekmo in tekmecu, ki je sicer redni del končal s precej boljšim razmerjem zmag in porazov, niso dopustili možnosti za kakršen koli preobrat. Stafford je svoje delo podajalca opravil spodobno, vrgel je za 209 jardov in dva zadetka. Njegov kolega na drugi strani Sam Darnold je imel za sabo precej slabši večer. Vrgel je sicer za 245 jardov in zadetek, a ob tem imel tudi prestreženo podajo, kar devetkrat pa so ga podrli tekmečevi branilci, kar je izenačenje rekorda končnice NFL.

