Lov na četrtfinale LP: Prišli smo do točke, na katero v sezoni vsi čakamo

V taboru Krima Mercatorja je tudi najboljša strelka rokometne Lige prvakinj v zgodovini sploh. Jovanka Radičević je v dosedanjem delu kariere zabila neverjetnih 1129 golov in je prva na večni lestvici. V soboto se bosta na tekmi dodatnih kvalifikacij za preboj v četrtfinale LP srečali prva in druga strelka. V vrstah Bukarešte, tekmic Krimovk, igra Cristina Neagu, ki je doslej dosegla 1101 gol. Prenos rokometnega spektakla v soboto pozno popoldan na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 17.55.

Rokometašice Krima Mercatorja so pred najpomembnejšo oviro v tej sezoni. Pred njimi je Play-Off EHF Lige prvakinj in s tem obračun proti CSM Bucuresti. Prva tekma bo na sporedu v soboto ob 18.00 v Areni Stožice. Ljubljančanke so že pripravljene in zelo motivirane, da se na gostovanje odpravijo z lepo popotnico. "O razliki ne razmišljamo. važno je, da odigramo dobro tekmo. Vsaka zmaga bo dobrodošla," sporoča izkušena Črnogorka Jovanka Radičević.

Romunsko zasedbo Krimovke zelo dobro poznajo. Z njimi so se nazadnje pomerile v pretekli sezoni. V prvem krogu skupinskega dela najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja so jim sicer v vroči Bukarešti morale priznati premoč (30:28), a so v Ljubljani popravile vtis. Z zmago (28:26) so si priborile napredovanje v play-off tekmovanja.

In priborile so si ga tudi v sezoni, pred katero sta se ekipi pripravljali prav v slovenski prestolnici, kjer bo v soboto na sporedu prvo srečanje med starima znankama. Krimovke so odločene, da bodo skušale še enkrat znova razveseliti domače navijače in se na pot v Romuniji odpraviti z lepo popotnico.

