Lov na Tampo odprt, znani vsi udeleženci končnice v NFL

V konferenci AFC bo zaradi najboljšega izhodišča po rednem delu prost konec tedna pripadel ekipi Tennessee Titans (12-5). Ta je v zadnjem, 18. tednu rednega dela ugnala Houston Texans in si zagotovila prvo mesto v konferenci. V polfinalu AFC bo igrala z boljšim iz obračuna med Cincinnati Bengals (10-7) in Las Vegas Raiders (10-7). Slednji so v razburljivem neposrednem dvoboju za končnico v zadnjem krogu ponoči ugnali Los Angeles Chargers s 35:32, potem ko so v izdihljajih podaljška po zadetku iz igre Daniela Carlsona ugnali divizijskega tekmeca. V drugem delu konference AFC je vloga drugega nosilca pripadla zasedbi Kansas City Chiefs (12-5). Zmagovalci Super bowla leta pred dvema letoma bodo v tako imenovanem super wild card koncu tedna, ki so ga razširili leta 2020, igrali proti Pittsburgh Steelersom (9-7-1). Zmagovalca v polfinalu konference čaka spopad z boljšim iz obračuna med Buffalo Billsi (11-6) in New England Patriotsi (10-7). Najboljši po rednem delu, ki je prvič v zgodovini lige trajal 18 tednov oziroma 17 odigranih tekem, so postali igralci moštva Green Bay Packers (13-4). Ekipa zvezdniškega podajalca Aarona Rodgersa bo prihajajoči konec tedna oči uprla v obračun Los Angeles Rams (12-5) - Arizona Cardinals (11-6). Slednji so po sijajnem začetku na koncu nekoliko padli in v končnico vstopajo kot peti nosilci v konferenci NFC.