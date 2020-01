Lovijo četrtfinale: Romunska Valcea prva ovira Krimovk v nadaljevanju Lige prvakinj

Ljubljanske rokometašice so iz prvega dela prenesle dve točki, ki so jih osvojile z zmago na gostovanju pri švedskemu Sävehofu (25:21). V skupini 2 pa bodo lov na četrtfinale začele s četrtega mesta, ki še vodi med osem najboljših evropskih ekip. Pred ljubljanskimi rokometašicami sta francoski Brest in madžarski Györi s polnim izkupičkom osmih točk, na tretjem mestu je s štirimi točkami še črnogorska Budućnost. Sävehof ima na petem ob enakem točkovnem izkupičku (2 točki) slabšo razliko doseženih in prejetih zadetkov. Na zadnjem mestu je Valcea, ki bo drugi del najmočnejšega evropskega tekmovanja začela brez točk.