Krimovke za uvod suverene na Poljskem

Rokometašice Krima Mercatorja so v prvem krogu Lige prvakinj v gosteh premagale poljsko ekipo Zaglebie Lubin s 36:18. Ljubljančanke so proti novinkam v najmočnejšem evropskem klubskem rokometnem tekmovanju prikazale zrelo in preudarno predstavo ter zanesljivo osvojile prvi par točk v skupini B, kar so napovedale že pred odhodom v Šlezijo. Pri slovenskih prvakinjah so bile na tekmi najbolj učinkovite Tamara Mavsar, Jovanka Radičević, Darja Dmitrijeva in Aleksandra Rosiak, vse so dosegle po pet golov. Krimovke bodo naslednjem krogu gostile danski Esbjerg.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi ljubljanske ekipe Dragana Adžića so imele od prve do zadnje minute absolutni nadzor na igrišču. Po vsega šestih minutah so povedle s 4:1 in gostiteljice prisilile v minuto odmora. Ta ni prinesla nobenih "motenj" v igri slovenskih prvakinj, še naprej so bile korak ali dva pred tekmicami iz Lubina, tako da so si že v prvem polčasu priigrale velikansko prednost 13 golov (19:6). icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V drugem polčasu so nekoliko zmanjšale "frekvenco svojih obratov", Adžić je priložnost za dokazovanje ponudil vsem svojim varovankam, ki so do potankosti izpolnjevale svoje naloge in visoko zmagale. Pri Krimu Mercatorju so bile na tekmi najbolj učinkovite Tamara Mavsar, Jovanka Radičević, Darja Dmitrijeva in Aleksandra Rosiak, vse so dosegle po pet golov. Izid, skupina B:

Lubin - Krim Mercator 18:36 (6:19)