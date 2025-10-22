Lucija Hribar kot prva Slovenka v finalu mnogoboja: 'Uživala bom!'

" Z mnogobojem sem zelo zadovoljna in vesela, da sem celoten nastop opravila brez padca, tako kot sem ga trenirala. Vesela sem pa tudi, da sem končno prišla čez 50 točk, kar je bil moj cilj oziroma želja že nekaj časa ," je iz Indonezije po tekmi za STA uvodoma sporočila junakinja slovenskega tabora Lucija Hribar .

Slovenija je nastope začela na parterju, kjer je Hribar z 12,066 točke napovedala boj za finale. Uspešno je opravila tudi preskok (13,166) in svoje najljubše orodje, dvovišinsko bradljo (13,300). To je pomenilo, da Slovenke za konec čaka še nastop na gredi, najbolj tveganem orodju. A 24-letne telovadke to ni zmedlo, po novi dobri predstavi (11,966) si je zasluženo kot 24. pritelovadila finale mnogoboja z osebnim točkovnim rekordom 50,498 točke.

"Vesela sem pa tudi, da sem nastop na bradlji opravila brez napake, saj sem prvič na tekmi nastopila s težjo različico sestave. Dokazala sem si, da lahko izpeljem tudi težjo vajo. V mnogoboju sem pa na koncu zasedla 25. mesto, kar pomeni, da sem se prvič uvrstila v finale mnogoboja na svetovnem prvenstvu," je dejala letos že finalistka spomladanskega evropskega prvenstva.

"To je zame do sedaj najboljši rezultat do zdaj in tudi za Slovenijo, saj sem prva Slovenka, ki se je uvrstila v finale mnogoboja na svetovnem prvenstvu. Zdaj se že veselim nastopa v finalu, predvsem pa bom uživala, da bom lahko tekmovala z najboljšimi na svetu," je za STA še povedala Hribar.

Nazadnje je za slovensko športno gimnastiko v finalu mnogoboja nastopil Mitja Petkovšek, ki je leta 1997 v Lozani končal na 29. mestu. Takrat se je v finale mnogoboja uvrstilo 35 telovadcev, dandanes jih gre v finale le 24.