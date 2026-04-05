Lucija Hribar na stopničkah v Kairu, uspešna tudi Teja Belak in Gregor Rakovič

V finalih Kaira se je danes najbolje razpletlo za 24-letno finalistko evropskega in svetovnega prvenstva minulo sezono, Lucijo Hribar. Na svojem paradnem orodju, dvovišinski bradlji, je po Antalyi še na drugi tekmi zaporedoma stala na zmagovalnem odru.

Hribar je bila s 13,100 točke tretja, zmagala je olimpijska in svetovna prvakinja na tem orodju, Alžirka Kaylia Nemour (14,033).

Teja Belak pa se tudi to sezono svetovnega pokala na preskoku bori za skupno zmago. Na predzadnjem prizorišču v Egiptu so ji za las ušle nove stopničke, kot je povedala po nastopu, ji je kolajno odnesel prestop pri prvem skoku. S povprečjem 13,333 točke je zasedla četrto mesto, zmagala je Španka Laia Font s 13,533.

Med najboljšo osmerico se je prvič to sezono na tekmah najvišje ravni boril finalist zadnjega evropskega prvenstva na konju z ročaji, Gregor Rakovič. Po uspešnem nastopu je z oceno 14,133 točke zasedel peto mesto; zmagal je evropski prvak na tem orodju, Armenec Hamlet Manukjan (14,800).

Sezona svetovnega pokala se bo končala prihodnji konec tedna v Osijeku.