Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Lucija Hribar na stopničkah v Kairu, uspešna tudi Teja Belak in Gregor Rakovič

Kairo, 05. 04. 2026 16.05 pred 23 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Lucija Hribar

Slovenski telovadci Lucija Hribar, Teja Belak in Gregor Rakovič so uspešno opravili finalne nastope na svetovnem pokalu v Kairu, predzadnji postaji sezone. Hribar je na dvovišinski bradlji osvojila bronasto kolajno, Belak je na preskoku na četrtem mestu zgolj za 16 tisočink zaostala za stopničkami, Rakovič je bil na konju z ročaji peti.

V finalih Kaira se je danes najbolje razpletlo za 24-letno finalistko evropskega in svetovnega prvenstva minulo sezono, Lucijo Hribar. Na svojem paradnem orodju, dvovišinski bradlji, je po Antalyi še na drugi tekmi zaporedoma stala na zmagovalnem odru.

Hribar je bila s 13,100 točke tretja, zmagala je olimpijska in svetovna prvakinja na tem orodju, Alžirka Kaylia Nemour (14,033).

Teja Belak pa se tudi to sezono svetovnega pokala na preskoku bori za skupno zmago. Na predzadnjem prizorišču v Egiptu so ji za las ušle nove stopničke, kot je povedala po nastopu, ji je kolajno odnesel prestop pri prvem skoku. S povprečjem 13,333 točke je zasedla četrto mesto, zmagala je Španka Laia Font s 13,533.

Med najboljšo osmerico se je prvič to sezono na tekmah najvišje ravni boril finalist zadnjega evropskega prvenstva na konju z ročaji, Gregor Rakovič. Po uspešnem nastopu je z oceno 14,133 točke zasedel peto mesto; zmagal je evropski prvak na tem orodju, Armenec Hamlet Manukjan (14,800).

Sezona svetovnega pokala se bo končala prihodnji konec tedna v Osijeku.

lucija hribar svetovni pokal
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
05. 04. 2026 20.50
Čestitke jim !
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677