Luka Božič tretji v Bratislavi

V nedeljskem polfinalu bodo nastopili vsi trije slovenski kajakaši. Peter Kauzer je bil v kvalifikacijah deseti, Niko Testen in Martin Srabotnik pa sta bila v prvo 32. in 60. V drugo sta bila oba uspešna in se s četrtim in petim časom prav tako uvrstila med štirideseterico polfinalistov.

V naslednjo fazo tekmovanja sta se prebili tudi dve kanuistki. Eva Alina Hočevar je bila v kvalifikacijah 13. in tako napredovala že po prvi vožnji, Alja Kozorog pa je bila v drugi šesta in se prav tako uvrstila v polfinale.