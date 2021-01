Luka Pibernik končal kolesarsko kariero

Na novega leta dan pa se je Luka Pibernik odločil končati kariero profesionalnega kolesarja, ki je trajala devet sezon. "To je to od kolesarstva ... Bilo je lepo in zabavno. Zahvalil bi se vsem, ki so mi pomagali do tega, kar sem. Zdaj je čas za nove življenjske izzive," je na Instagramu sporočil 27-letnik.

Bil je dvakratni državni prvak na cestnih preizkušnjah, prvič leta 2013, ko je kot najstnik slavil v Gabrjah pred Matejem Mugerlijemin Juretom Golčerjem. Čez dve leti je uspeh ponovil v Mirni Peči, kjer je v pobegu v neposrednem dvoboju ugnal Kristjana Fajta. V času profesionalne kariere, med letoma 2012 in 2014, je kolesaril za moštvo Radenske, osvojil je eno zmago, in sicer leta 2016 na Eneco Touru, predhodniku zdajšnjega BinckBank Toura, dirke svetovne serije.

Na svetovnih prvenstvih je v dresu slovenske reprezentance nastopil šestkrat zapovrstjo od leta 2015, tako kot v klubu pa je bil večino časa zvesti pomočnik najboljšim. Kot kolesar Lampre Meride in pozneje Bahrain Meride in lani Bahrain-McLarna je 13-krat nastopil na največjih petih enodnevnih dirkah, zbral pa je še štiri nastope na tritedenskih dirkah. Enkrat je bil na Touru (2016), enkrat na Giru (2017), kjer je v peti etapi do Messine en krog prehitro slavil zmago na eni od etap, ter dvakrat na Vuelti (2018 in 2019).

Po sezoni 2020 mu je pogodba pri Bahrain-McLarnu potekla, nove pa mu niso ponudili.