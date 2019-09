Luka Potočar na 15. mestu najboljši Slovenec v kvalifikacijah

V Kranju so se končale kvalifikacije domače tekme svetovnega pokala športnih plezalcev v disciplini težavnost. Na startu je bilo 72 tekmovalcev, med njimi sedem Slovencev. Jutrišnji polfinale so si zagotovili trije, Luka Potočar s 15. dosežkom kvalifikacij, Martin Bergant z 20. in Anže Peharc z 21.

Kruder (na fotografiji), sicer izrazit balvanist, je bil daleč od polfinala. FOTO: Damjan Žibert Brez polfinala so ostali izraziti balvanist Jernej Kruder, ki je bil daleč od polfinala na 42. mestu, Žiga Zajc(45.),Milan Preskar(52.) in kranjski debitant Andrej Polak (56.). Najvišje uvrščeni Slovenec v seštevku svetovnega pokala v težavnosti Domen Škoficje po svetovnem prvenstvu na Japonskem že predčasno končal sezono in ne bo tekmoval na preostalih tekmah svetovnega pokala. Na Zlatem polju so se že začele ženske kvalifikacije s sedmimi Slovenkami, med njimi prvo zvezdnico Janjo Garnbret, ki je na SP na Japonskem osvojila tri naslove svetovne prvakinje.