Luka Žvižej končal kariero: Vedno sem hodil po svoji poti

Športni dogodek z naslovom 'Rokometna simfonija' bo 24. oktobra v celjski dvorani Zlatorog, dogodek pa organizirata Rokometna zveza Slovenije in Celje Pivovarna Laško."Nekateri menijo, da bi lahko svojo igralsko kariero podaljšal za leto ali dve, a moja odločitev je dokončna in se glede tega ne bom premislil niti v primeru, da dobim izjemno mamljivo ponudbo. Pred kratkim sem v Nemčiji copate dokončno obesil na klin, oktobrska tekma v Celju bo moje zadnje dejanje na igrišču," je na novinarski konferenci na sedežu RZS v Ljubljani dejal Žvižej.

"V svoji športni karieri in življenju sem vedno hodil po svoji poti. Nekatere moje odločitve so se mnogim zdele nesmiselne, a ničesar ne obžalujem. Kot mlad in nadebuden rokometaš sem sanjal, da bom nekoč oblekel dres Barcelone, kar mi je tudi uspelo. Vedno sem si postavljal visoke cilje, hkrati pa sem se zavedal vseh ovir na tej poti in jih premagoval. Žal mi je le, da na reprezentančni sceni nisem osvojil nobene kolajne, na četrto mesto na svetovnem prvenstvu v Španiji 2013 pa sem vendarle izjemno ponosen, kot da bi osvojil odličje najbolj žlahtnega leska," je dejal Žvižej, ki se bo po koncu sezone vrnil v svoj matični klub iz mesta ob Savinji.

"Z vodstvom Celja Pivovarne Laško sem hitro našel skupni jezik, imamo podobno vizijo in cilje. Vesel sem, da bom svojo pot po zaključku igralske kariere nadaljeval v svojem matičnem klubu. Celje je moje mesto, v tem okolju je moj dom in tukaj se najbolje počutim. Zato verjamem, da bo to sodelovanje plodno in bo dalo dobre rezultate, vsekakor pri meni velja 'Enkrat za Cele, vedno za Cele'. Zato obljubljam, da se bom podobno kot prej na igrišču, tudi sedaj ob njem vedno po maksimalnih močeh boril za naše skupne cilje," je o vrnitvi celjski klub dejal Žvižej, ki bo prevzel skrb za vzgojo mladih igralcev.