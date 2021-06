Luka Žvižej s celjske na mariborsko trenersko klop

Nekdanji slovenski reprezentant je v svoji karieri osvojil veliko lovorik. Je četrti najboljši strelec v zgodovini Celja Pivovarna Laško, s 702 zadetkoma pa tudi prvi strelec slovenske izbrane vrste. Izkušnje v tujini je ob igranju za Celje nabiral še v Španiji, na Madžarskem in v Nemčiji.

"Pri odločitvi za selitev v Maribor so pretehtali novi izzivi, nove stvari. Gre za prvo priložnost, da prevzamem ekipo, ki nastopa na najvišji ravni v slovenski ligi. Maribor mi je znan. Tu sem konec koncev odigral svoje zadnje tekme v Sloveniji. Po pogovorih z vodstvom smo hitro našli skupen jezik. Pripravljeni smo na delo in izzive, ki so pred nami," je ob podpisu pogodbe dejal 40-letni Žvižej.