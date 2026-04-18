Lukan z evropskim rekordom na 10 km zmagala v Španiji

Klara Lukan je zelo uspešno začela leto in 15. marca na polmaratonu v španski Malagi na šele svojem drugem teku na 21 km z 1:06,43 ure zasedla drugo mesto in postavila slovenski rekord. Petindvajsetletna Lukan, članica Slovana, je 1:08:04 tekla 26. oktobra lani, ko je v Valencii izboljšala prejšnji slovenski rekord (1:09:22) iz leta 2004 Helene Javornik .

Najboljši evropski rezultat na tej razdalji je imela doslej v mešani konkurenci, teku skupaj z moškimi, s časom 30:05 Lonah Chemtai Salpeter iz Izraela, dosegla ga je 1. septembra 2019 na Nizozemskem.

Letošnjo sezono je začela 15. februarja, ko je bila tretja v cestnem teku na pet kilometrov v Monte Carlu. S časom 15 minut in štiri sekunde je nekoliko zaostala za svojim slovenskim rekordom 14:45, ki ga je dosegla 9. februarja lani prav tako v monaški kneževini.

Na dvoranskem SP marca v poljskem Torunu ni nastopila. Slovenska rekorderka na stadionskih teku na 2000, 3000 in 5000 m ter v cestnih teku na pet, 10 in 22 km pa bo tekmovala na evropskem prvenstvu v Birminghamu na 10.000 m.

Lukan je 13. aprila lani na prvem EP v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo in s časom 31:26 za sekundo zgrešila srebro. Dva meseca pred tem je v Monaku na pet km s časom 14:45 za 37 sekund popravila slovenski rekord, teden dni pozneje pa je v Castellonu na 10 km s 30:26 le za pet sekund zgrešila 23 let star evropski rekord.