Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Lukan z evropskim rekordom na 10 km zmagala v Španiji

Madrid, 18. 04. 2026 20.03 pred 10 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA
Klara Lukan

Šentjernejčanka Klara Lukan je v cestnem teku na deset kilometrov v španskem Laredu s časom 29 minut in 49 sekund zmagala in postavila evropski rekord. Kot prva doslej na stari celini se je spustila pod mejo tridesetih sekund in krepko popravila svoj prejšnji slovenski rekord 30:26, ki ga je dosegla 16. februarja lani v Caastellonu.

Klara Lukan
Klara Lukan
FOTO: Profimedia

Najboljši evropski rezultat na tej razdalji je imela doslej v mešani konkurenci, teku skupaj z moškimi, s časom 30:05 Lonah Chemtai Salpeter iz Izraela, dosegla ga je 1. septembra 2019 na Nizozemskem.

Klara Lukan je zelo uspešno začela leto in 15. marca na polmaratonu v španski Malagi na šele svojem drugem teku na 21 km z 1:06,43 ure zasedla drugo mesto in postavila slovenski rekord. Petindvajsetletna Lukan, članica Slovana, je 1:08:04 tekla 26. oktobra lani, ko je v Valencii izboljšala prejšnji slovenski rekord (1:09:22) iz leta 2004 Helene Javornik.

Klara Lukan
Klara Lukan
FOTO: Profimedia

Letošnjo sezono je začela 15. februarja, ko je bila tretja v cestnem teku na pet kilometrov v Monte Carlu. S časom 15 minut in štiri sekunde je nekoliko zaostala za svojim slovenskim rekordom 14:45, ki ga je dosegla 9. februarja lani prav tako v monaški kneževini.

Na dvoranskem SP marca v poljskem Torunu ni nastopila. Slovenska rekorderka na stadionskih teku na 2000, 3000 in 5000 m ter v cestnih teku na pet, 10 in 22 km pa bo tekmovala na evropskem prvenstvu v Birminghamu na 10.000 m.

Lukan je 13. aprila lani na prvem EP v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo in s časom 31:26 za sekundo zgrešila srebro. Dva meseca pred tem je v Monaku na pet km s časom 14:45 za 37 sekund popravila slovenski rekord, teden dni pozneje pa je v Castellonu na 10 km s 30:26 le za pet sekund zgrešila 23 let star evropski rekord.

ATLETIKA KLARA LUKAN
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nikdar več
18. 04. 2026 21.37
Kot prva doslej na stari celini se je spustila pod mejo tridesetih sekund? Minut.
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677