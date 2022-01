Lukanova tretja na krosu zlate svetovne serije v Italiji

"Današnji kros je bil zelo razgiban in zanimiv. Uživala sem v močni konkurenci in dosegla uvrstitev, ki je zame zelo lep dosežek. Vesela sem vsake tekmovalne priložnosti. S krosi gradim svojo mentalno pripravljenost, ker se je treba osredotočiti na vsak premik sotekmovalk. To mi bo gotovo koristilo tudi na atletski stezi. Na 3000 m v dvorani to zimo ni posebej veliko tekem, mogoče bom nastopila na kakšnem mitingu v Novem mestu," je povedala Klara Lukan.

Dvajsetletna Teresiah Muthoni Gateri je lani osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje na domačem prvenstvu na 3000 m, kjer je bila druga leto dni mlajša Jemutaijeva.