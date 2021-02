Luna Rossa bo izzivala Team New Zealand v pokalu Amerike

Pokal Amerike bo v novozelandskih vodah od 6. do 21. marca. Luna Rossa, na čelu posadke je izkušeni avstralski skiper Jimmy Spithill, je povsem prevladovala v prvih petih obračunih, Britanci pa so le odgovorili na šesti regati za prvo in edino zmago v finalni seriji, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP. Pred posadko Združenega kraljestva je bila misija, kako nanizati še šest zmag, ki se je izkazala za nemogoče. Mednarodna posadka italijanskega katamarana je dobila še dve regati in si priborila napredovanje v pokal Amerike.

Na čelu britanske posadke je sloviti sir Ben Ainslie, ki pa ni pripravil čudežne vrnitve. Ainslie in Spithill sta bila člana iste posadke na jadrnici Oracle Team USA, ko sta se leta 2013 vrnila iz izgubljenega položaja, iz zaostanka 1:8, ter premagala Team New Zealand z 9:8 za America's Cup.