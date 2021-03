Luna Rossa prvi dan finala pokala Amerike dokazala konkurenčnost

Po lahki zmagi domače posadke v prvi regati – v cilj je prišla s prednostjo 31 sekund – je v drugi Luna Rossa poravnala izid. Ciljno črto je prečkala sedem sekund pred domačo jadrnico in tako napovedala zanimiv boj ob izvedbi naslednjih dveh regat v petek. "Sledili smo svojemu načrtu, ostali mirni in jadrnica je opravila svoje," je po prvem dnevu dejal krmar italijanskega moštva Jimmy Spithill. "Odlično je vedeti, da si v boju. Naj se tako nadaljuje." Na drugi strani je krmar jadrnice Team New Zealand Peter Burlig za poraz v drugi etapi okrivil pomanjkanje treninga pred finalom. "Vsekakor je bilo videti, da nismo uigrani. Tudi sicer ni skrivnost, da že nekaj časa nismo tekmovali," je dejal. Zmago na prestižnem jadralskem tekmovanju si bo prijadrala posadka, ki bo prva zbrala sedem zmag na regatah.

Luna Rossa si je pravico do nastopa v finalu priborila s prepričljivo zmago v februarskem obračunu izzivalcev, ko je s 7:1 v zmagah ugnala britansko posadko Ineos Team.