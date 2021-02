Luna Rossa v finalu izzivalcev za pokal Amerike vodi s 5:1

Za skupni uspeh v pokalu Prada, kot se imenuje pokal izzivalcev, mora eden od udeležencev doseči sedem zmag, načrtovanih je 13 regat. Zmagovalec dvoboja izzivalcev pa se bo nato za pokal Amerike pomeril s posadko Nove Zelandije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Italijanski posadki od napredovanja ločita le dve zmagi. A Britanci s slovitim skiperjem sirom Benom Ainsliejem se ne bodo vdali brez boja. Pokal Amerike bo v novozelandskih vodah od 6. do 21. marca.

Luna Rossa, na čelu posadke je Jimmy Spithill, je povsem prevladovala v prvih petih obračunih, Britanci pa so le odgovorili na šesti regati za prvo zmago v finalni seriji. Pred posadko Združenega kraljestva je misija, kako nanizati še šest zmag.

"To zmago smo res potrebovali," je dejal Ainslie, ki je bil zelo zadovoljen, da so končno imeli pomoč vetra. "Ko piha z močjo 13 vozlov ali več, sta katamarana poravnana, v šibkejšem vetru pa zaostajamo. To je naša pomanjkljivost, za katero zelo dobro ve tudi tekmec,"je dodal.

Ainslie in Spithill sta bila člana iste posadke na jadrnici Oracle Team USA, ko sta se leta 2013 vrnila iz izgubljenega položaja, iz zaostanka 1:8, ter premagala Team New Zealand z 9:8 za America's Cup.

"Vedno me zanima en dan naprej, nikoli ne razmišljam o koncu. Danes se je pokazalo nekaj, da sta si obe jadrnici zelo podobni,"je dejal Spithill.