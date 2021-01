Luna Rossa v finalu izzivalcev za pokal Amerike

Luna Rossa se bo v finalu izzivalcev oziroma pokalu Prada, ki bo dal tekmeca branilcem naslova pokala Amerike, Teamu New Zealand, pomerila z britansko posadko Ineos Team UK v boju na sedem zmag. "Zdaj pa Ineos, fantje," je dejal navdušen član posadke Lune RosseJimmy Spithill, ki je v četrtem polfinalnem boju ameriško posadko prehitela za 3 minute in 51 sekund. Taktik zmagovalke Francesco Bruni je dodal, da že "vohajo maščevanje" po prejšnjih porazih proti Ineosu, ki ga vodi ugledni britanski jadralec Ben Ainslie. "Zelo sem ponosen na ekipo, ki je naredila velik korak naprej v primerjavi s prejšnjim koncem tedna," je dejal Bruni in pripomnil: "Če bomo še naprej izboljševali hitrost jadrnice, bo to pomenilo zelo dober boj z Benom."