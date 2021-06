Lunežnik: Tamarina samozavest izvira iz njene vere v uspeh

"Še zdaj nas prevevata veselje in ponos. Tamarina samozavest namreč izvira iz njene vere oziroma zaupanja v lastne zmožnosti. No, po drugi strani je treba poudariti, da športniki skozi kariero pričakovano doživljajo vzpone in padce. Vsi, ki smo kadarkoli imeli opravka z vrhunskim športom, vemo, da v vsakem trenutku nisi enako samozavesten. Za obrazom športnika oziroma športnice se včasih skriva tudi kakšen dvom, tudi strah, ampak najpomembneje je, da v ključnih trenutkih ohraniš pravšnjo osredotočenost in z vero, ki jo imaš, pripelješ dvoboj do konca. Tamara to odlično opravlja," je uvodoma dejal presrečni Lunežnik .

Trdna odločenost in samozaupanje

Mnoge je pozitivno presenetila družbena angažiranost Zidanškove, ki je po uvrstitvi v četrtfinale enega od najprestižnejših teniških turnirjev na svetu dejala, da jo veseli, da lahko s svojimi uspehi mladim in vsem Slovencem sporoči, da zmoremo. "Odgovor na to je zelo preprost. Vsi ljudje, če smo zopet odkriti, imamo določene dvome v sebi, prevečkrat se namreč počutimo premajhne ... To je zgodba o deklici, ki je s trdim delom, številnimi odrekanji, vero in izoblikovanimi cilji, ki jih je želela doseči, pokazala, da se dá doseči vse, če si popolnoma odločen ter vložiš vso svojo energijo in osredotočenost. To je bilo tudi na nek način njeno vodilo, da lahko vsak športnik, ko stopi na teren, verjame, da je možno ustvariti pravljico, kot jo spremljamo v zadnjih dneh v Tamarinem primeru," pojasnjuje strokovnjak za športno psihologijo

Struktura priprave na polfinale bo ostala nespremenjena

Vse bolj prodorno Konjičanko v četrtkovem polfinalu čaka šest let starejša ruska predstavnica Anastazija Pavljučenkova, ki je v četrtfinalu, prav tako v treh nizih, ugnala Kazahstanko Jeleno Ribakino.

"Priprave bodo potekale v podobnem sosledju: najprej si bomo zavrteli Kekčevo pesem in to pozitivno energijo skušali prenesti na teren. (smeh) Vsak dvoboj prinese, jasno, tudi kakšen nov element, morda tudi element presenečenja za nasprotnico, ampak, kot pravim, struktura priprave bo ostala več ali manj nespremenjena. Tamara se bo do obračuna s Pavljučenkovo skušala čim bolj odpočiti, saj je njeno telo že pokazalo prve znake utrujenosti. Pomembno se bo med drugim "odklopiti" od vsega obrobnega dogajanja ter se v miru pripraviti na polfinale. Bistveno bo, da najdemo ustrezno taktiko, kajti to je tisto jedro priprave, okoli katerega bomo zgradili še vse ostalo. Tamara bo znova odlično pripravljena in vsi komaj čakamo na nov izziv," je še pristavil Matej Lunežnik.