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Luzar: Kakovostna razlika je v tem trenutku prevelika

Celje, 15. 10. 2026 08.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
RK Celje - PSG

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so tudi na drugem medsebojnem srečanju z zvezdniškim Paris Saint Germainom v elitni rokometni Ligi prvakov pustili dober vtis, a je, kot je po tekmi pošteno priznal celjski strateg Klemen Luzar, kakovostna razlika med tekmecema prevelika, da bi lahko njegovi varovanci v tem trenutku pripravili prvovrstno presenečenje.

Celjski rokometaši so se s tekmecem iz francoske prestolnice enakovredno kosali vse do vstopa v drugo polovico prvega polčasa, ko je Paris Saint Germain prestavil v višjo prestavo in prvič ušel na štiri zadetke prednosti (10:14).

"Podobno kot na prvi tekmi v Parizu pred tednom dni smo tudi tokrat občutili pravo moč nasprotnika. Ta je fizično (pre)močan in preveč izkušen, da ne bi znal izkoristiti vsake naše napake. Fantom nimam česa očitati, igrali so v skladu s svojimi zmožnostmi, imeli smo določen načrt, ki pa nam ni najbolje uspel," je po porazu s 30:41 uvodoma dejal trener Celja Pivovarne Laško Klemen Luzar.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so morali še drugič v zadnjem tednu dni priznati premoč zvezdniški zasedbi Paris Saint Germaina.
Rokometaši Celja Pivovarne Laško so morali še drugič v zadnjem tednu dni priznati premoč zvezdniški zasedbi Paris Saint Germaina.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Z igro v napadu sem zadovoljen. Nenazadnje smo tako kakovostnemu tekmecu uspeli zabiti 30 golov, a obramba je bila še drugič v tednu dni naš šibkejši del igre. Kakovostna razlika v tem trenutku je prevelika, da bi lahko računali na presenečenje," je izpostavil Luzar in zaključil: "Zdaj se z mislimi že usmerjamo k novi preizkušnji v državnem prvenstvu."

Prvo ime v celjskem moštvu je bil znova izjemno nadarjeni organizator igre Aljuš Anžič, ki kljub vnovičnemu porazu - četrtemu v Ligi prvakov v tej sezoni - ne obupuje in poudarja, da je bilo v obeh porazih s Parižani kar nekaj svetlih točk v celjski igri.

Celjani še čakajo na svojo prvo zmago med elito v tej sezoni.
Celjani še čakajo na svojo prvo zmago med elito v tej sezoni.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Videli smo, da se lahko enakovredno kosamo z njimi. Če jim lahko pariraš uvodnih 15 minut, jim lahko tudi celo tekmo. Težava je v naših napakah, ki jih tako izkušeni nasprotniki znajo kaznovati. Do naslednje tekme moramo te pomanjkljivosti v naši igri popraviti in prepričan sem, da še lahko koga presenetimo v tem tekmovanju," samozavestno napoveduje Anžič.

Celjani imajo po odigranih štirih tekmah isto toliko porazov. Do konca skupinskega dela najelitnejšega klubskega tekmovanja jih čakata še dve preizkušnji - v gosteh proti danskemu Aalborgu in domača proti Zagrebu.

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