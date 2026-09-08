Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Luzar: Z Zagrebom smo vedno bili epske bitke

Celje, 08. 09. 2026 11.22 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. Jan Lukač
FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid

Celjski rokometaši v sredo (z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO, 18.35) s tekmo uvodnega kroga proti večnemu rivalu Zagrebu začenjajo z nastopi v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. V taboru aktualnih slovenskih državnih prvakov se zavedajo pomembnosti jutrišnjega izziva v hrvaški prestolnici, strateg pivovarjev Klemen Luzar pa verjame, da bodo njegovi varovanci - tudi za voljo bučne podpore s tribun legendarnih Florijanov - prikazali svoj pravi obraz.

V predtekmovalni skupini C z danskim Aalborgom, Paris Saint Germainom in Zagrebom celjskim rokometašem zagotovo ne bo lahko. A kot pravi njihov trener Klemen Luzar, bodo v vsako tekmo vstopili s ciljem osvojiti poln izkupiček.

Tako bo že jutri (sreda, neposredni prenos na Kanalu A in VOYO, 18.35), ko Celjani gostujejo pri večnem rivalu Zagrebu, ki se prav tako v novo sezono podaja z visokimi cilji.

"Občutki ob vrnitvi v Ligo prvakov so izjemni. Zagreb je tradicionalno naš tekmec v evropskih tekmovanjih, s katerim smo v preteklosti bili številne bitke za zgodovino. Tudi mlajša generacija že občuti pomembnost te tekme, to bo pravi derbi, kot se ne nazadnje za elitno evropsko tekmovanje spodobi," je našemu novinarju Janu Lukaču uvodoma zaupal celjski strateg.

Mladi celjski zasedbi, ki jo bosta v vlogi vodij na in ob igrišču skozi sezono skušala karseda najbolje voditi Žiga Mlakar in povratnik med pivovarje Gašper Marguč, nekoliko primanjkuje evropskih izkušenj. Soočanje s pritiskom na tej ravni je drugačno kot pred tekmami v domačem prvenstvu.

Celjski rokometaši bodo tudi v novi sezoni veliko stavili na hitro in agresivno igro.
Celjski rokometaši bodo tudi v novi sezoni veliko stavili na hitro in agresivno igro.
FOTO: Luka Kotnik

"Kar se pritiska tiče, je ta vedno prisoten, saj želiš zmagati na vsaki tekmi. Menim, da se mora poklicni športnik znati spoprijeti z vsakodnevnimi pritiski oziroma pričakovanji. Mi od tega ne bežimo in se že veselimo začetka tekmovanja. Navsezadnje naporno treniramo, da bi zaigrali z najboljšimi evropskimi klubi," pravi trener najtrofejnejšega slovenskega rokometnega kolektiva.

Tudi podpora najzvestejših privržencev Florijanov bo igrala pomembno vlogo v boju proti neugodnemu tekmecu. "Vedno je lepo, ko imaš tako številčno podporo navijačev. Se pa zavedamo, da smo mi tisti, ki moramo storiti vse, da privabimo navijače na tribune. Vemo, da nas bodo tudi v Zagrebu spodbujali v lepem številu, in storili bomo vse, da se jim oddolžimo z dobro igro," se Luzar zaveda, kako pomembna je podpora navijačev za njegove varovance.

V celjskem taboru se ubadajo z določenimi zdravstvenimi težavami. Gašper Marguč še ne bo nared za gostovanje v Zagrebu, prav tako je vprašljiv nastop Makedonca Dimitarja Uzunčeva

"Gašper Marguč še ni v kadru, a nam bodo v nadaljevanju sezone njegove dragocene izkušnje prišle še kako prav. Tako da je za zdaj edini igralec z bogatimi izkušnjami Žiga Mlakar. Bo pa Gašper zelo pomemben tudi v garderobi, saj mlajši del ekipe potrebuje takšnega vodjo tako na kot izven igrišča. Z Žigo si bosta pomagala v tem delu in posledično bosta v veliko pomoč tudi meni," dodaja Klemen Luzar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet liga prvakov celje pivovarna laško zagreb gašper marguč

Novo veliko presenečenje: Zheng izločila Igo Swiatek

24ur.com Kako se Slovenci pripravljajo na obračun s favoriti prvenstva?
24ur.com Amra Pandžić (p)o srečni zmagi na Hrvaškem: Upam, da nam bo zdaj steklo
24ur.com 'Prvi polčas je veliko obetal'
24ur.com Vinčić: Neverjetno, kaj počnemo in do kod smo prispeli
24ur.com Fabjan: Slovenci! Ne čakajte, kupite karte in pridite v Stožice
24ur.com Oranžni zmaji z odliko opravili redni del in že mislijo na Fener
24ur.com Bijol: Zmaga je zmaga in vedno samo še povzdigne ekipo
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kim in Kanye znova skupaj, razlog pa je ganil oboževalce
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
zadovoljna
Portal
Hrvaška pevka po ločitvi razkrila resnico o odnosu z bivšim možem
Dnevni horoskop: Device potrebujejo sproščenost, dvojčki iščejo skrite pomene
Dnevni horoskop: Device potrebujejo sproščenost, dvojčki iščejo skrite pomene
Obudila kultno obleko iz leta 2003, ki je navduševala že Gisele Bündchen
Obudila kultno obleko iz leta 2003, ki je navduševala že Gisele Bündchen
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
vizita
Portal
Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
September prinaša sezonske okužbe: katere bolezni so najpogostejše in kako se zaščititi
September prinaša sezonske okužbe: katere bolezni so najpogostejše in kako se zaščititi
Ateroskleroza ali arterioskleroza? To je ključna razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza? To je ključna razlika, ki jo morate poznati
Kašelj in vneto grlo: naravni načini, ki lahko pomagajo ublažiti težave
Kašelj in vneto grlo: naravni načini, ki lahko pomagajo ublažiti težave
cekin
Portal
V petih urah zaslužila več kot marsikdo v celem tednu
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
moskisvet
Portal
Ljubil jo je 30 let: umrla v njegovem objemu
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Serijo so skoraj odpovedali, danes je kultna: Zvezdne steze praznujejo 60 let
Serijo so skoraj odpovedali, danes je kultna: Zvezdne steze praznujejo 60 let
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
dominvrt
Portal
5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
okusno
Portal
Popolna omaka za čufte, ki vas bo popeljala v otroštvo
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Rad bi ti povedal
Rad bi ti povedal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929