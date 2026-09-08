Luzar: Z Zagrebom smo vedno bili epske bitke

V predtekmovalni skupini C z danskim Aalborgom, Paris Saint Germainom in Zagrebom celjskim rokometašem zagotovo ne bo lahko. A kot pravi njihov trener Klemen Luzar, bodo v vsako tekmo vstopili s ciljem osvojiti poln izkupiček. Tako bo že jutri (sreda, neposredni prenos na Kanalu A in VOYO, 18.35), ko Celjani gostujejo pri večnem rivalu Zagrebu, ki se prav tako v novo sezono podaja z visokimi cilji.

"Občutki ob vrnitvi v Ligo prvakov so izjemni. Zagreb je tradicionalno naš tekmec v evropskih tekmovanjih, s katerim smo v preteklosti bili številne bitke za zgodovino. Tudi mlajša generacija že občuti pomembnost te tekme, to bo pravi derbi, kot se ne nazadnje za elitno evropsko tekmovanje spodobi," je našemu novinarju Janu Lukaču uvodoma zaupal celjski strateg. Mladi celjski zasedbi, ki jo bosta v vlogi vodij na in ob igrišču skozi sezono skušala karseda najbolje voditi Žiga Mlakar in povratnik med pivovarje Gašper Marguč, nekoliko primanjkuje evropskih izkušenj. Soočanje s pritiskom na tej ravni je drugačno kot pred tekmami v domačem prvenstvu.

Celjski rokometaši bodo tudi v novi sezoni veliko stavili na hitro in agresivno igro. FOTO: Luka Kotnik

"Kar se pritiska tiče, je ta vedno prisoten, saj želiš zmagati na vsaki tekmi. Menim, da se mora poklicni športnik znati spoprijeti z vsakodnevnimi pritiski oziroma pričakovanji. Mi od tega ne bežimo in se že veselimo začetka tekmovanja. Navsezadnje naporno treniramo, da bi zaigrali z najboljšimi evropskimi klubi," pravi trener najtrofejnejšega slovenskega rokometnega kolektiva. Tudi podpora najzvestejših privržencev Florijanov bo igrala pomembno vlogo v boju proti neugodnemu tekmecu. "Vedno je lepo, ko imaš tako številčno podporo navijačev. Se pa zavedamo, da smo mi tisti, ki moramo storiti vse, da privabimo navijače na tribune. Vemo, da nas bodo tudi v Zagrebu spodbujali v lepem številu, in storili bomo vse, da se jim oddolžimo z dobro igro," se Luzar zaveda, kako pomembna je podpora navijačev za njegove varovance. V celjskem taboru se ubadajo z določenimi zdravstvenimi težavami. Gašper Marguč še ne bo nared za gostovanje v Zagrebu, prav tako je vprašljiv nastop Makedonca Dimitarja Uzunčeva. "Gašper Marguč še ni v kadru, a nam bodo v nadaljevanju sezone njegove dragocene izkušnje prišle še kako prav. Tako da je za zdaj edini igralec z bogatimi izkušnjami Žiga Mlakar. Bo pa Gašper zelo pomemben tudi v garderobi, saj mlajši del ekipe potrebuje takšnega vodjo tako na kot izven igrišča. Z Žigo si bosta pomagala v tem delu in posledično bosta v veliko pomoč tudi meni," dodaja Klemen Luzar.