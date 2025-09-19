Lyles se je s četrto zaporedno zmago na SP izenačil z Boltom

Melissa Jefferson-Wooden in Noah Lyles iz ZDA sta na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu zmagala na 200 m, Noah Lyles se je s tem s četrtim zaporednim slavjem na SP v teku na pol stadionskega kroga izenačil z legendarnim jamajškim zvezdnikom Usainom Boltom.

Noah Lyles FOTO: AP icon-expand

V polfinalu je vsa osmerica finalistov tekla pod 20 sekundami, Noah Lyles celo najboljši čas sezone 19,51. V finalu dan pozneje pa je le prva polovica zmogla pod magično mejo. Lyles je bil nekoliko v ozadju skoraj ves čas finala, šele v samem zaključku je prišel s tretjega na prvo mesto in nato le za stotinko zaostal za svojim polfinalnim izidom. Njegov rojak Kenneth Bednarek si je pritekel srebro (19,58), tretji je bil Jamajčan Bryan Levell z osebnim rekordom (19,64). Olimpijski prvak Letsile Tebogo iz Bocvane je le za stotinko sekunde (19,65) zgrešil stopničke. Lyles je v začetku tega SP osvojil bron na 100 m, pred dvema letoma pa je na SP v Budimpešti osvojil tri zlate medalje. Zmagal je v teku na 100 m, 200 m in v štafeti 4 x 100 m. Pred njim je takšen podvig dosegel Usain Bolt.

Melissa Jefferson-Wooden FOTO: AP icon-expand

Melissa Jefferson-Wooden pa je postala prva ženska po jamajški legendi Shelly-Ann Fraser-Pryce in letu 2013, ki je na istem prvenstvu osvojila naslova tako na 100 kot na 200 m. 24-letna Jefferson-Wooden je s časom 21,68 sekunde dosegla najboljši izid sezone na svetu in prepričljivo osvojila zlato pred Britanko Amy Hunt (22,14) in branilko naslova Jamajčanko Shericko Jackson (22,18). Sedmi dan tekmovanj, ko prvič na stadionu ni bilo slovenskih predstavnikov, sta bila na 400 m ovire najboljša Nizozemka Femke Bol in Američan Rai Benjamin, v troskoku pa je bil zlat Portugalec Pedro Pichardo. Femke Bol je ubranila naslov na nizkih ovirah, dokaj hitro je začela in prišla v ciljno ravnino prva ter prednost ohranila do cilja in zmagala s časom 51,54 sekunde. Srebro je pripadlo Jasmine Jones iz ZDA (52,08), bron pa Slovakinji Emmi Zapletalovi (53,00). Bol je osvojila svoj drugi svetovni naslov v teku na stadionski krog z ovirami in drugo medaljo na tem SP po srebru v mešani štafeti 4 x 400 m. Zlato pa je osvojila v odsotnosti svetovne rekorderke in olimpijske zmagovalke Sydney McLaughlin-Levrone, ki je v četrtek zmagala na 400 m.

Rai Benjamin FOTO: AP icon-expand