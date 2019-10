Mačisten komentar Japonkinega trenerja: 'Je kot Karlović z velikimi prsmi'

Na družbenih omrežjih, predvsem na Twitterju, se je hitro razvnela razprava o tem, da je bila izjava Japonkinega trenerja povsem nepotrebna in neokusna, nekateri pa so dejali, da organizacija WTA takšnih izjav ne bi smela tolerirati. Nekaj komentatorjev je stopilo tudi v bran trenerju, češ da je želel na smešen in zabaven način pridobiti pozornost svoje varovanke. Kaj pa vi mislite? Zapišite v komentarju spodaj ...

Nemška predstavnica Julia Goerges, sicer druga nosilka, je obračun 1. kroga WTA turnirja dobila, in sicer v treh nizih, potem ko je prvega izgubila s 5:7. V drugem krogu jo čaka obračun z romunsko predstavnico Sorano Cirsteo.